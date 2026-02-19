Рекордно ниско ниво: Русия ударно намалява сондирането, защото няма пари

Руските производители на петрол намалиха темпото на сондиране през 2025 г. до най-ниското ниво от началото на войната в Украйна, което удря по амбициите за растеж на производството през тази година. Причината е, че западните санкции подкопават приходите. Според данни на Bloomberg сондажните платформи са пробили около 29 140 километра производствени кладенци в страната през миналата година, което е с 3,4% по-малко от 2024 г. След като достигна рекордни нива през първите месеци на 2025 г., активността започна да забавя темпото си през юни, а през декември спадна с около 16% спрямо предходната година, показват данните.

Забавянето идва в момент, в който руските производители са под натиск от по-ниските световни цени на петрола, по-големите отстъпки за барелите им поради строгите западни санкции и по-силната рубла, която направи износа по-малко печеливш.

Решения пред ОПЕК+

Междувременно Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници (ОПЕК+) преразглеждат колко могат да произвеждат членовете ѝ в следващите години, в опит да приведат квотите за производство в по-тясно съответствие с реалните възможности на страните членки.

Производството в Русия - де факто лидер на ОПЕК+ заедно със Саудитска Арабия - вече е спаднало за два поредни месеца на фона на ограниченията за износ, а по-ниското ниво на сондиране може да добави допълнителен натиск, докато съюзът обмисля следващите си стъпки в политиката на доставки.

Причините за спада в темповете на сондиране

Спадът в темповете на сондиране през втората половина на годината е „рационална реакция на компаниите на срива в рентабилността“, заяви Генадий Масаков - бивш директор на центъра за изследвания и анализи в Yakov & Partners и понастоящем независим експерт по енергетика. „Компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства", добави той пред Bloomberg.

Цената на Уралс - основния сорт руски петрол - спадна до 39,18 долара за барел през декември, което е спад с 42% спрямо предходния януари. След като САЩ включиха в черния списък водещите производители „Роснефт“ и „Лукойл“, отстъпката на Уралс спрямо европейския бенчмарк Брент се увеличи до около 27 долара за барел в момента на износа през декември – повече от двойно в сравнение с началото на 2025 г. Причината - купувачите търсеха по-големи финансови стимули, за да продължат покупките.

В същото време рублата се повиши с почти една четвърт спрямо щатския долар, като основният лихвен процент на Русия остана близо до рекордно високо ниво.

Всички тези ефекти намаляват нетната настояща стойност на един потенциален сондаж, изчислена в рубли, което кара компаниите да сондират по-малко, обясняват анализатори.

Какво следва за Русия?

Обикновено от пробиването на сондаж до започването на изпомпването на петрол минават няколко месеца, така че забавянето все още не се усеща. Спадът в производството на суров петрол в Русия през декември и януари се дължи главно на санкциите на САЩ и натиска на президента Доналд Тръмп върху Индия да спре покупките на руски суров нефт като част от кампанията му за прекратяване на войната в Украйна, казват експерти.

Тъй като намирането на купувачи за петрол от сорта Уралс отнема повече време, количеството руски суров нефт, съхранявано в танкери, се увеличи до около 140 милиона барела - в сравнение с около 100 милиона в началото на октомври. Повторните атаки на Украйна срещу руските нефтени находища в Каспийско море през декември и януари също допринесоха за спада в производството: Руски военен кораб и петролна платформа: Поредните жертви на украински дронове в Каспийско море.

„Реалният ефект от спада в сондирането все още не е очевиден и ще бъде видим в производството през второто или третото тримесечие на 2026 г.“, каза анализаторът Генадий Масаков.

С много находища в естествен спад, Русия трябва да сондира 26 000 до 29 000 километра кладенци всяка година, за да поддържа дневното производство на суров петрол на около 9,2 милиона до 9,4 милиона барела - по изчисления на Масаков. „Всяко по-нататъшно намаляване под това ниво неизбежно ще доведе до спад в производството“, добави той.

През януари производството на суров петрол в Русия е било средно 9,246 милиона барела на ден, или с 328 000 барела под квотата на страната за месеца в рамките на споразумението на ОПЕК+. Ако производството на Русия продължи да спада, страната рискува да загуби пазарен дял в световен мащаб в полза на съюзниците си от ОПЕК+. Някои членове на съюза виждат възможност за възобновяване на увеличаването на доставките през април, след като групата се съгласи да поддържа производството стабилно през първото тримесечие.

Тази година производството на суров петрол в Русия ще намалее леко, но по-високото производство на кондензат ще компенсира до нивата от 2024 г. Русия е в състояние да произвежда от 10,5 до 11 милиона барела суров нефт и кондензат на ден и да поддържа това ниво в продължение на десетилетие или повече, твърди Роналд Смит от Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners.

„На теория, потенциалът на Русия за увеличаване на производството е много висок, но всичко зависи от икономиката, споразуменията на ОПЕК+, също от вътрешни ограничения – основния лихвен процент на централната банка, персонала, технологиите и оперативната ефективност, както и от външни ограничения върху маркетинга и доставката на суров петрол на страната до клиентите“, заяви Дмитрий Касаткин - управляващ партньор в Kasatkin Consulting. „Промените в някой от тези фактори ще променят действителния производствен потенциал", отбелязва той.

