По капсули трябва да се слагат на едно пране в пералнята?

Отговор от експерт: По колко капсули се слагат на пране?

Много хора използват специални капсули за пране на дрехи. Тези малки „помощници“ гарантират, че всяко зареждане получава точно измерено количество перилен препарат. Елиминирането на необходимостта от ръчно дозиране на прах или течност прави прането не само по-лесно, но и по-ефективно. Ако обаче сте начинаещи в използването на капсули, може да не знаете точно колко са ви необходими за едно зареждане. Експертът Мат Мотола споделя пред Southern Living какво трябва да знаете за използването на капсули за еднократно пране.

Експертът споделя, че първото нещо, което трябва да проверите, е дали пералнята ви е с висока ефективност.

„Едно от най-важните неща, които трябва да имате предвид, когато решавате колко капсули за пране са ви необходими, е видът пералня, която използвате. Ако имате по-нов модел, има голяма вероятност той да е високоефективен“, обяснява специалистът.

Такава пералня намалява количеството вода и енергия, необходими за завършване на цикъл на пране. Новите уреди също така спестяват пари от сметките за енергия. Затова експертите препоръчват използването на една капсула на високоефективна пералня.

Ако обаче имате по-стар модел пералня или не сте сигурни, Мотола препоръчва да разгледате инструкциите на производителя на уреда.

За перални с малки и среден капацитет експертът препоръчва използването само на една капсула. За перални с по-голям барабан, дори и ако са високоефективни, експертът препоръчва винаги да се слагат две капсули.

Как е правилно да се използват и съхраняват капсули?

Поставете капсулата в барабана на пералнята, преди да заредите прането. Заредете прането в машината. Задайте подходящ цикъл на пране и температура на водата въз основа на вида на прането и степента на замърсяване. Капсулите се разтварят при всякаква температура, но за най-добри резултати следвайте инструкциите на опаковката.

Включете машината и я оставете да завърши цикъла на пране.

Правилното съхранение на капсулите за пране е важно за запазване на тяхната ефективност:

Съхранявайте на сухо място, тъй като влагата ще повреди капсулите.

Винаги затваряйте плътно контейнера с капсулите след употреба.

Пазете далеч от деца и животни: Капсулите са ярки и атрактивни, но съдържат концентрирани химикали, които са опасни при поглъщане.

Избягвайте пряка слънчева светлина, за да сведете до минимум риска от повреда на компонентите от излагане на UV лъчи.

