България отчете пореден спад в промишленото производство, пак е най-голям в ЕС

15 януари 2026, 14:25 часа 204 прочитания 0 коментара
Промишленото производство в еврозоната и Европейския съюз отчете ръст на годишна база през ноември 2025 г. Това показват първите оценки на Евростат, статистическата служба на ЕС. На този фон обаче, в България то отново се понижи рязко, като спадът му на годишна база продължава да бъде най-голям в рамките на целия Европейския съюз, като това се случва за шести пореден месец.

По страни

Най-голям годишен ръст на промишленото производство е регистриран в Ирландия (10,6 на сто), Кипър (10,5 на сто) и Хърватия (8,8 на сто). Най-значителни понижения са отчетени в България (9,3 на сто), Малта (8,2 на сто) и Унгария (5,5 на сто).

През ноември 2025 г. спрямо ноември 2024 г. промишленото производство в еврозоната се е увеличило с 2,5 на сто, а в ЕС – с 2,2 на сто.

В еврозоната на годишна база е отчетен ръст при междинните стоки с 1,1 на сто, при енергията с 0,5 на сто, при капиталовите стоки с 3,6 на сто и при нетрайните потребителски стоки – с 3,4 на сто. В същото време производството на дълготрайни потребителски стоки е намаляло с 2,1 на сто.

В ЕС промишленото производство на годишна база е нараснало при междинните стоки с 0,9 на сто, при капиталовите стоки с 4,0 на сто и при нетрайните потребителски стоки – с 2,6 на сто. Спад е отчетен при енергията – с 0,3 на сто, както и при дълготрайните потребителски стоки – с 2,9 на сто.

На месечна база

На месечна база, през ноември 2025 г. спрямо октомври 2025 г., промишленото производство в еврозоната е нараснало с 0,7 на сто, а в ЕС – с 0,2 на сто. За сравнение, през октомври 2025 г. спрямо септември 2025 г. ръстът също е бил 0,7 на сто в еврозоната и 0,2 на сто в ЕС.

Най-голям месечен ръст на промишленото производство е отчетен в Естония (6,0 на сто), Литва (5,8 на сто) и Чехия (2,3 на сто). Най-значителни понижения са регистрирани в Люксембург (7,3 на сто), Дания ( 5,1 на сто) и Португалия (3,0 на сто). 

В еврозоната през ноември спрямо октомври производството на междинни стоки се е увеличило с 0,3 на сто, на капиталови стоки – с 2,8 на сто, докато е намаляло при енергията – с 2,2 на сто, при дълготрайните потребителски стоки с 1,3 на сто, и при нетрайните потребителски стоки – с 0,6 на сто.

В ЕС производството е останало без промяна при междинните стоки, нараснало е при капиталовите стоки с 2,5 на сто, а спад е отчетен при енергията – с 1,7 на сто, при дълготрайните потребителски стоки – с 1,8 на сто, и при нетрайните потребителски стоки – с 1,2 на сто.

 

