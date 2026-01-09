Спорт:

09 януари 2026, 13:26 часа 212 прочитания 0 коментара
Спадът в българската промишленост се задълбочава

Индексът на промишленото производство през ноември 2025 г. се понижава с 1,7 на сто спрямо предходния месец. Това показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с ноември 2024 г. е регистрирано намаление с 9,3 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство. През октомври също имаше спад в промишлеността месечен от 2,1 на сто и годишен със7,7 на сто.

На месечна база

През ноември спрямо октомври 2025 г. е отчетен спад при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 35,7 на сто, докато ръст се наблюдава в добивната промишленост - с 23 на сто, и в преработващата промишленост - с 0,8 на сто, сочат още данните на НСИ.

На годишна база

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни на НСИ, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 43,7 на сто, и в преработващата промишленост - с 4,7 на сто. В същото време увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 12,5 на сто.

Сериозен спад в промишлеността и строителството през есента

