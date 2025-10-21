Войната в Украйна:

Цената на петрола достигна стойности, невиждани от месец май

21 октомври 2025, 10:01 часа 390 прочитания 0 коментара
Цената на петрола достигна стойности, невиждани от месец май

Цената на петрола се понижи за втори пореден ден, тъй като опасенията от свръхпредлагане и рисковете за търсенето, произтичащи от напрежението между САЩ и Китай, двата най-големи потребителя на суровината в света, оказват натиск върху пазара, предаде Ройтерс. Късно вчера котировките спаднаха до най-ниското си ниво от началото на май заради опасения от забавяне на икономическия растеж, причинени от ескалацията на търговската война.

Цените

Сортът Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поевтиня със 17 цента или 0,28 на сто до 60,84 долара за барел в азиатската електронна сесия тази сутрин.

Още: Цената на петрола е в нова посока след опасения за САЩ и Китай

Американският лек суров петрол с доставка през ноември и изтичащ днес срок на контракта изгуби 0,52 на сто до 57,22 долара за барел. Декемврийските контракти отстъпиха с 19 цента или 0,33 на сто до 56,83 долара за барел.

И американският петрол, и сортът Брент преминаха към пазарни структури "контанго", при които цените за незабавна доставка са по-ниски, отколкото за по-късна доставка, а това обикновено показва, че краткосрочното предлагане е изобилно, а търсенето отслабва, посочва Ройтерс.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Сегашните песимистични перспективи за петрола вероятно ще продължат и през 2026 г., като анализатори от Goldman Sachs прогнозираха, че цените на сорт Брент могат да спаднат до 52 долара за барел до четвъртото тримесечие на следващата година.

Още: Търговската война се отрази върху цената на петрола

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
петрол Китай САЩ търговска война цена на петрола
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес