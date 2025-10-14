Търговската война се отрази върху цената на петрола

Цената на петрола се повиши тази сутрин в азиатската търговия, след като ранните признаци на охлаждане на търговското напрежение между САЩ и Китай повдигнаха пазарните настроения и отслабиха опасенията за глобалното търсене на горива, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп остава ангажиран със среща с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея този месец, заяви вчера министърът на финансите Скот Бесент на фона на опитите на двете страни да разсеят напрежението.

Цените

Сортът Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, поскъпна с 22 цента или 0,4 на сто до 63,54 долара за барел.

Американският лек суров петрол също прибави 22 цента или 0,4 на сто и един барел се търгуваше за 59,71 долара в азиатската електронна сесия днес.

Вчера Брент отбеляза поскъпване с 0,9 на сто, а американският петрол закри при плюс 1 процент.

"Петролът се стабилизира в момент, когато инвеститорите претеглят напрежението между САЩ и Китай спрямо търсенето", посочват анализатори на Saxo Bank, добавяйки, че Тръмп е смекчил тона си и е сигнализирал за отвореност към сделка.

Перспективата за подобрени търговски връзки между двете най-големи икономики в света в исторически план е давала тласък на петролните пазари, тъй като инвеститорите очакват по-силен глобален растеж и увеличено търсене на горива.