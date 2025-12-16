Цената на природния газ в Европа пресече психологическа граница

Цените на януарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия днес паднаха под 27 евро за мегаватчас, като в момента цената на газа е 26,960 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 12 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 27,130 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 27,245 евро за мегаватчас.

На "Газов хъб Балкан"

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 16 декември, е 59,98 лева за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 58,09 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 59,98 лева за мегаватчас.

Още: "Булгаргаз" предлага неочаквана промяна в цената на природния газ от Нова година

Преди два дни Държавната компания "Булгаргаз" предложи промяна в цената на природния газ за месец януари 2026 г. - поевтиняване с 3,4 на сто спрямо декември - до цена от 60,95 лева/MWh (лв./мегаватчаса) или 31,16 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Цената на природния газ пада тази есен на европейските газови борси за пръв път от началото на април 2024 г., тъй като очакванията за изобилно предлагане на синьото гориво бяха подсилени и от очаквания за умерено търсене в близко бъдеще.

Подкрепа за падащите цени на синьото гориво в Европа продължава да оказват и надеждите за прекратяване на огъня между Русия и Украйна.

Още: Цената на природния газ в Европа е невиждана от миналата пролет