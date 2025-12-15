Лайфстайл:

Срив: България е с най-голям спад на промишленото производство в ЕС за пети пореден месец

15 декември 2025, 14:19 часа 302 прочитания 0 коментара
Промишленото производство в България отчита най-големия спад на годишна база в Европейския съюз за пети пореден месец, показват предварителни оценки на Евростат – статистическата служба на ЕС. През октомври 2025 г. промишленото производство в страната е намаляло със 7,6 на сто спрямо октомври 2024 г. Понижението се задълбочава в сравнение със септември, когато беше отчетен годишен спад от 5,7 на сто.

В ЕС и еврозоната има увеличение

В целия ЕС промишленото производство през октомври се е увеличило с 1,9 на сто на годишна база, а в еврозоната ръстът е 2,0 на сто.

Най-висок годишен ръст на промишленото производство през октомври е отчетен в Ирландия и Латвия – по 8,7 на сто, следвани от Гърция с 6,9 на сто и Швеция с 5,7 на сто. След България най-големи годишни спадове са регистрирани в Словакия – 3,7 на сто, и Унгария – 2,6 на сто.

В еврозоната на годишна база увеличение е отчетено при всички основни групи промишлени стоки, като най-силен ръст има при енергията – 4,5 на сто, и при недълготрайните потребителски стоки – 4,9 на сто. Подобна е и картината в ЕС, където най-голямо повишение е регистрирано при недълготрайните потребителски стоки – 4,4 на сто, и при енергията – 3,4 на сто.

На месечна база през октомври спрямо септември промишленото производство в ЕС се е увеличило с 0,3 на сто, а в еврозоната – с 0,8 на сто

Най-голям месечен ръст сред държавите членки е отчетен в Ирландия – 4,0 на сто, следвана от Люксембург – 3,6 на сто, и Хърватия – 3,1 на сто. Най-силни месечни спадове са регистрирани в Швеция – 6,5 на сто, Белгия – 3,4 на сто, и Дания – 3,2 на сто.

Пламен Иванов
