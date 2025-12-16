БФС глоби единствено ЦСКА и Славия след 1/8-финалите на Купата, Христо Янев бе одрусан с 400 лева

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите и наказанията след изиграването на 1/8-финалите от турнира за Купата на страната. Единствените два клуба, които отнесоха санкции са ЦСКА и Славия, които се изправиха съответно срещу Локомотив София и ЦСКА 1948. Треньорът на „армейците“ Христо Янев също бе глобен от централата, след като получи жълт картон заради реплика към съдията.

ЦСКА бе глобен с 2800 лева

ЦСКА отнесе глоба в размер на 2800 лева. Тя е наложена от БФС заради нерегламентирано използване на факли и димки, възпламеняване на бомбички, както и за обидни и нецензурни скандирания. Наставникът на „армейците“ Христо Янев пък е предупреден от Дисциплинарната комисия към футболния съюз за изблика си срещу рефера на мача с Локомотив София – Мариян Гребенчарски. Младият специалист също така ще трябва да плати и 400 лева глоба.

Санкцията на Славия е в размер на 1800 лева

Славия пък бе глобен с 1800 лева от Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз. „Белите“ са санкционирани за нерегламентирано използване на димки по време на двубоя си с ЦСКА 1948, както и за обидни и нецензурни скандирания.

