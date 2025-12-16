Джокович загрява за Australian Open с турнир в Аделаида

24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович потвърди участие на турнира от ATP 250 в Аделаида, Австралия, в началото на сезон 2026, съобщиха организаторите. Турнирът ще се проведе от 12 до 17 януари, точно седмица преди началото на Откритото първенство на Австралия през 2026 г.

Кои ще участват в надпреварата?

Сред участниците ще бъдат британецът Джак Дрейпър, гъркът Стефанос Циципас, американецът Томи Пол, бразилецът Жоао Фонсека, австралиецът Алексей Попирин и други.

Настоящият шампион на турнира в Аделаида е петият в световната ранглиста канадец Феликс Оже-Алиасим, който победи американеца Себастиан Корда на финала през 2025 г.

