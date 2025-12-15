Европейският енергиен форум, ръководен от Цветелина Пенкова, отбеляза 30 г. като водеща платформа на ЕС

Европейският енергиен форум (EEF) отбеляза своя 30-годишен юбилей с официално събитие в Европейския парламент в Брюксел, което събра представители на европейските институции, индустрията, академичните среди и експертната общност. Събитието беше открито от президента на EEF, евродепутатът Цветелина Пенкова, която подчерта ролята на Форума като водеща платформа за изграждане на ефективни, балансирани и научно обосновани енергийни политики.

Пенкова беше избрана за президент на EEF през 2024 г., а под нейното ръководство Европейският енергиен форум пое в обновена посока – със структурирани експертни дискусии, по-тясно взаимодействие между индустрия и институции и разширяване на тематичния фокус към ключови области за бъдещата конкурентоспособност на Европа, сред които ядрената енергетика и мрежовата инфраструктура. На този пост, през 2024 г. Пенкова беше избрана да замести Йержи Бузек, бивш премиер на Полша, който беше президент на Европейския енергиен форум цели 10 години.

В своето изказване българският евродепутат припомни, че за трите десетилетия от създаването си EEF е утвърдил уникален модел на работа: над 600 специализирани дискусии, десетки обучения и тематични визити, устойчив формат на диалог между институции, индустрия и научни среди, както и експертна мрежа, която днес е сред най-впечатляващите в европейския енергиен сектор. „EEF беше създаден, за да се докаже, че аргументите трябва да са основополагащи за европейската енергийна политика, а експертизата да тежи повече от политическите линии. Днес той е най-уважаваната и ценена платформа за професионален енергиен диалог в Европа“, отбеляза тя.

Пенкова подчерта, че „Енергийната политика днес е геополитика, индустриална трансформация и социална устойчивост в едно. Нашата задача е да създадем пространство, в което решенията се формират върху факти и експертиза, а не върху предположения. Това е силата на EEF“, заяви Цветелина Пенкова.

По време на събитието тя отдаде специално признание на дългогодишния генерален директор на Форума - Паскал Верьост - която повече от 27 години гарантира институционалната устойчивост и последователност на EEF. По думите ѝ именно професионализмът, приемствеността и високите стандарти на работа са превърнали Форума в „най-уважаваното място за енергиен дебат в Брюксел“.

Представители на Европейския парламент, индустрията и водещи европейски енергийни компании подчертаха, че в условията на глобални трансформации ролята на EEF става още по-значима — Форумът се утвърждава като мост между технологичния напредък и политическите решения, като пространство за експертни дискусии и като двигател на политики, които гарантират сигурност, предвидимост и растеж на европейската енергетика.

„EEF винаги е бил мястото, където най-трудните теми се превръщат в решения. И днес, 30 години по-късно, нашата мисия остава същата: да изграждаме бъдещето на европейската енергетика чрез знания, професионализъм и партньорство“, заключи Пенкова.

На събитието присъстваха над 90 представители на институциите и енергетиката от ЕС. Това е ясна заявка и атестация за значимостта на Европейския енергиен форум за в бъдеще.

