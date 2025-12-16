Кабинетът подаде оставка:

Незаетите работни места намаляват в ЕС и еврозоната

Делът на незаетите работни места в Европейския съюз е намалял до 2 процента през третото тримесечие на 2025 г. спрямо 2,1 процента през второто тримесечие и 2,3 процента през третото тримесечие на 2024 година. Това показват данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес. За еврозоната делът е спаднал до 2,1 процента спрямо 2,3 процента през предходния тримесечен период и 2,5 процента година по-рано.

В България

За България през второто тримесечие на текущата година делът на незаетите работни места е бил 0,9 на сто, а за третото тримесечие на миналата година - 0,8 на сто. За отчетното тримесечие по сектори в страната ни незаетите работни места са били 0,7 на сто в промишлеността и строителството и 0,9 на сто в услугите, като и двата показателя остават без промяна спрямо предходния тримесечен период и леко се повишават спрямо същия период на миналата година, когато са били съответно 0,6 на сто и 0,7 на сто.

Сред държавите членки, за които са налични съпоставими данни, най-високите равнища на незаети работни места през третото тримесечие на 2025 г. са отчетени в Нидерландия (4,1 процента) и Белгия (3,8 процента), следвани от Малта (3,4 процента), Австрия (3,2 процента) и Кипър (3,0 процента). Най-ниските равнища са наблюдавани в Румъния (0,6 процента), България и Полша (и двете по 0,8 процента), следвани от Испания (0,9 процента), Словакия и Финландия (по 1,0 процента).

По основни сектори равнището на незаетите работни места в ЕС е 1,8 процента в промишлеността и строителството, и 2,1 процента в сектора на услугите.

За еврозоната съотношението е 2,0 процента в промишлеността и строителството, и 2,3 процента в сектора на услугите.

