Учени: Откриването на живот на най-малкия спътник на Юпитер може да се окаже по-лесно

Учени от НАСА са идентифицирали уникална структура върху ледената повърхност на луната Европа - най-малкия от четирите спътника на Юпитер , открит от Галилео Галилей, което показва активни процеси в подземния океан. Наричана „стенен демон“, тази характеристика предполага, че животът на спътника на Юпитер може да е по-лесен за откриване, отколкото се смяташе досега. Това се посочва в статия на The Daily Mail .

Изследователи са забелязали необичаен звездовиден модел в кратера Мананан в най-малкия спътник на Юпитер - Европа, който е широк 20 километра. Образецът с диаметър близо 3 километра е официално наречен Дамхан Ала (на галски „паяк“ или „стенен демон“).

Забелязан за първи път в изображения от „Галилео“ в края на 90-те години на миналия век, този обект едва сега получи научно обяснение. Екип от физици от Университета на Централна Флорида е определил, че това не са просто пукнатини, а замръзнали отпечатъци от солена вода (саламура), която някога е изригвала на повърхността.

Проучване, ръководено от Лорън МакКеоун, показва, че „стенният демон“ е космически аналог на земните „езерни звезди“. На Земята подобни шарки се образуват върху замръзнали езера, когато водата прониква през дупки в леда, топи се и замръзва отново заедно със снега.

В Европа този процес вероятно е бил предизвикан от удар на метеорит. Топлината от удара е разтопила част от ледената кора, изтласквайки солената вода от дълбините нагоре.

„Повърхностни характеристики като тези могат да ни кажат много за това какво се случва под леда“, обяснява Маккеон. „Ако мисията Europa Clipper открие още от тези структури, те ще посочат специфични места с течна саламура под повърхността.“

Това откритие прави спътника Европа основен кандидат за наличие на извънземен живот (заедно със спътника на Сатурн Енцелад) по няколко причини:

Достъпност на микробите: Ако океанската вода може да пробие до повърхността, учените няма да е необходимо да пробиват километри лед – следи от живот биха могли да бъдат открити чрез просто сканиране на повърхността.

Огромни водни запаси: Смята се, че ледената кора на Европа съдържа два пъти повече вода, отколкото всички океани на Земята взети заедно.

Източник на енергия: Гравитацията на Юпитер създава мощни приливни сили, които нагряват вътрешността на Луната, предотвратявайки пълното замръзване на океана.

Лабораторно потвърждение

За да докажат теорията си, учените пресъздадоха условията на Европа в камера с течен азот в Лабораторията за реактивно движение на НАСА. Резултатите потвърдиха, че „паякът“ на Европа е възникнал от джоб със солена вода с ширина до 19 км, разположен на около 6 км под леда.

Всички погледи сега са насочени към предстоящата мисия Europa Clipper, която е предназначена да потвърди наличието на химичните елементи, необходими за живота: въглерод, водород, кислород и соли.

