КЗК образува производства срещу МВР и АЕЦ "Козлодуй“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открити производства срещу Министерството на вътрешните работи (МВР) и атомната централа "АЕЦ Козлодуй“ ЕАД по жалби на фирми. Решенията за производствата са публикувани днес на интернет страницата на Комисията. И двете жалби от фирми са подадени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), се уточнява още в съобщението от КЗК.

Производствата, образувани от КЗК

КЗК образува също така открито производство срещу "АЕЦ Козлодуй“ ЕАД по жалба на „Енергия - Оргрес“ ЕООД срещу решение за доставка на никелови уплътнения за капаци на парогенератори тип ПГВ-1000.

КЗК образува открито производство и срещу МВР/дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ по жалба на „Екселор Холдинг Груп“ АД срещу решение за закупуване на специализирана техника с 2 обособени позиции.

Миналата седмица КЗК също образува открито производство срещу МВР. Тогава то беше по жалба на “Исубус“ ООД срещу решението за осигуряване на транспортно средство за провеждане на практически занятия от обучаемите в ЦСПП по ПБЗН - Варна при Академия на МВР.

Също така миналата седмица КЗК образува и открити производства срещу Столична община, също по жалби на фирми.

