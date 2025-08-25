Цената на природния газ в Европа се понижи още

Природният газ на хъба TTF в Нидерландия поевтиня с 0,3 на сто до 33,28 евро за мегаватчас към 13 ч. българско време днес, сочат данните на сайта на борсата, цитирани от БТА.

В България цената на природния газ на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 25 август, е 62,56 лева за мегаватчас, като се повишава с 0,64 на сто, сочи информация на платформата.

В сегмента "в рамките на деня" цената също е 62,56 лева за мегаватчас. За момента няма сключени сделки.

