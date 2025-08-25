Войната в Украйна:

Цената на природния газ в Европа се понижи още

25 август 2025, 14:42 часа 206 прочитания 0 коментара
Цената на природния газ в Европа се понижи още

Природният газ на хъба TTF в Нидерландия поевтиня с 0,3 на сто до 33,28 евро за мегаватчас към 13 ч. българско време днес, сочат данните на сайта на борсата, цитирани от БТА.

В България цената на природния газ на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 25 август, е 62,56 лева за мегаватчас, като се повишава с 0,64 на сто, сочи информация на платформата.

В сегмента "в рамките на деня" цената също е 62,56 лева за мегаватчас. За момента няма сключени сделки.

Още: Цената на природния газ в Европа е невиждана от 13 месеца

Германия понижава нивото на тревога за газовите доставки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
цена на газа природен газ газов хъб газов хъб Балкан информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес