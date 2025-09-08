Четири големи ядрени блока до 2051 година: Прогнозата на експерт

До 2051 г. в България трябва да има работещи 4 големи ядрени блока. Това заяви инж. Богомил Манчев, член на УС на Българския атомен форум "Булатом" пред БНР. По думите му 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй" ще компенсират енергията въглищни централи. Той обясни, че 7-и и 8-и блок не са АЕЦ "Козлодуй", а друго дружество - АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" и там са налети достатъчно пари. Според изчисленията изграждането им ще струва 14 - 15 млрд. долара, но по според него сумата ще бъде между 18 и 19 млрд. долара.

Още: Ясен е броят на компании с интерес към изграждане на нови ядрени мощности в „АЕЦ Козлодуй“

Могат ли 7 и 8 блок на "Козлодуй" да работят 30 години?

За да се върне инвестицията, 7 и 8 блок трябва да работят 30 години при себестойност на тока 25 - 30 евро за мегаватчас. Манчев отбеляза, че 6-ти енергоблок на електроцентралата работи на 100% и нашите блокове били лидери в света, понеже 6-ти блок направи 10 години без сработване на аварийна защита.

Още: „Трябва да се отървем от тях“: Хиновски за решението да не продаваме реакторите за АЕЦ „Белене“ на Украйна

Относно АЕЦ "Белене" Богомил Манчев заяви, че спешно трябва да се направи анализ на оборудването може ли да се ползва от друга европейска държава. Този проект трябва да бъде развиван, препоръча той.

Още: Независими от руското ядрено гориво: Енергийният министър увери ЕК, че търсим начин за диверсификация