ЕС ще понижи още ценовия таван за руския петрол

15 януари 2026, 11:35 часа 294 прочитания 1 коментар
Европейският съюз (ЕС) отново ще намали горната граница на ценовия таван за руския петрол, разрешен за употреба в рамките на ЕС. Това става ясно от Регламента за прилагане, публикуван на уебсайта на Европейската комисия (ЕК). В документа се посочва, че цена от 47,6 щатски долара за барел ще се прилага до 31 януари, а от 1 февруари горната граница ще бъде намалена до 44,1 щатски долара за барел.

Преходен период до 16 април

Въпреки това, преходен период ще остане в сила до 16 април 2026 г., позволяващ плащания от 47,6 щатски долара за барел по договори, сключени преди 1 февруари 2026 г.

От 3 септември 2025 г. таванът на цените на руския петрол беше определен на 47,6 щатски долара за барел, а преди това беше фиксиран на 60 щатски долара.

Съгласно условията на ценовия таван, въведен от ЕС и други съюзници от Г-7 през 2022 г. след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, компаниите ще могат да участват в преноса на руски петрол, стига неговата цена да е под определения максимум, който от 1 февруари ще бъде 44,1 щатски долара за барел.

Пламен Иванов
