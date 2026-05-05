Спорт:

Трилър за място Първа лига: Янтра, Вихрен и Фратрия в 3 точки, предстоят им директни сблъсъци

05 май 2026, 14:01 часа 533 прочитания 0 коментара
Снимка: Yulian Todorov / LAP.bg
Трилър за място Първа лига: Янтра, Вихрен и Фратрия в 3 точки, предстоят им директни сблъсъци

На върха във Втора лига все още нищо не е сигурно. Дунав Русе има солидна преднина, но математически не си е гарантирал мястото в Първа лига. А точно под “драконите“, класирането става още по-интересно. Вторият Янтра Габрово, третият Фратрия и четвъртият Вихрен Сандански са събрани в точно 3 точки, но само един от тях ще може да се бори за промоция. А черешката на тортата е, че между тези четири отбора ще има директни мачове.

Само едно място осигурява директна промоция в Първа лига

Дунав Русе е на върха във Втора лига с 65 точки от 29 мача. Вторият Янтра Габрово е с 57, третият Фратрия е с 56, след като загуби последния си мач от четвъртия Вихрен Сандански. “Еделвайсите“ са с актив от 54 пункта, но един мач повече. Според регламента на Втора лига, през настоящия сезон има само едно място, което гарантира промоция в елита – първото. Дунав Русе е най-сериозният кандидат, но на “драконите“ им предстоят мачове както с Фратрия, така и с Янтра. А второто място дава право на участие в бараж за влизане в Първа лига.

Още: Голяма чистка, поне 4-ма нови и бивш младежки национал в списъка: ЦСКА готви ударен трансферен прозорец

Дунав Русе

Три отбора ще се борят за второто място

Освен с Дунав, габровци ще трябва да се срещнат и с още един пряк конкурент за промоция до края на сезона – Вихрен Сандански. Фратрия има среща само с Дунав Русе. А “еделвайсите“ ще се изправят и срещу варненци, и срещу Янтра. Като се вземат предвид само 3-те точки разлика, в които са събрани отборите, които ще се борят за второто място, остатъкът от сезона във Втора лига се очертава да бъде повече от интересен.

Още: Агенти надушиха новите пари в Левски: Предлагат безброй футболисти на “сините“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Янтра Втора лига Първа лига Дунав Русе Вихрен Сандански Фратрия
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес