Лудост в синьо! Билетите за Левски - Лудогорец изчезнаха за минути, връчват титлата пред пълни трибуни

Билетите за двубоя между Левски и Лудогорец в Първа лига, в който "сините" ще вдигнат 27-ата титла на България, са разпродадени! Продажбата стартира тази сутрин, като още от 6:30 часа се извиха опашки пред стадион "Георги Аспарухов". А желаещите да си купят билет онлайн през платформата Eventim на практика нямаха такава възможност, тъй като бяха изчерпани за 2 минути.

Разпродадено! Левски - Лудогорец пред пълен стадион за титлата на "сините"

Първоначално се очакваше билетите в Eventim да бъдат пуснати в 10 часа, но вместо това продажбата стартира в 9:00, като в 9:02 часа вече нямаше възможност за закупуване на билет онлайн. Така опция остана закупуване на билет от касите на стадион "Георги Аспарухов". Към 13 часа по обяд все още се извиваше опашка от около 100 души, а малко преди 14 часа бе продаден и последният пропуск за мача.

Така около 20-30 души, чакащи на опашка на "Герена", не успяха да се сдобият с билет за шампионския мач. Билети няма да се продават и в деня на мача. Стадион "Георги Аспарухов" ще бъде пълен до краен предел за връчването на златните медали на футболистите на Левски, като "сините" вдигат отличието за пръв път от 17 години насам. Очаква се досегашният шампион Лудогорец да направи шпалир на столичния тим.

