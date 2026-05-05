Баретите падат, НСО остава: Има промяна в охраната на Пеевски

Решение за промяна в режима на охрана на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е било взето след заседание на междуведомствената комисия, която преценява нивото на риск за застрашени лица от властта. Според информация на "Извън ефир" трима служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), ангажирани досега с личната му охрана, вече са оттеглени. Така Пеевски остава под защита единствено на Националната служба за охрана (НСО).

Двама източници, запознати с решението, са потвърдили неофициално медията, че заседанието е проведено след изборите. По тяхна информация причината за оттеглянето на баретите е преценка, че нивото на заплаха не оправдава досегашния обем от охранителни мерки.

Официална яснота по казуса обаче липсва. От МВР и НСО отказват да коментират конкретни детайли с аргумента, че става дума за класифицирана информация. От вътрешното министерство единствено потвърждават, че през последните седмици е проведено заседание на комисията, която оценява данните за евентуални заплахи и решава предоставянето на физическа охрана. От ДПС също се дистанцират от темата с уточнението, че решенията се вземат изцяло от междуведомствения орган.

В състава на комисията влизат началникът на НСО Емил Тонев, временно изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев и председателят на ДАНС Деньо Денев.

Темата за охраната на Пеевски не е нова. В края на 2025 г. самият той обяви, че е поискал от компетентните институции нова оценка на необходимостта от държавна защита. По-късно от НСО потвърдиха, че е постъпило подобно писмо, но без да разкриват повече подробности.

Реакция

Случаят предизвика и политическа реакция. От "Демократична България" коментираха, че запазването на охраната на Пеевски е знак за продължаване на досегашния модел на влияние. "Разграждането на модела "Пеевски-Борисов" започва със символична и бърза стъпка: махане на охраната им. Току-що обаче, от публикация на "Извън ефир", стана ясно, че охраната от НСО на Пеевски се запазва. Няма информация какво става с охраната на Борисов,“ заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Според него решението е било взето от комисия в състав ген. Емил Тонев, Георги Кандев и председателя на ДАНС Деньо Денев, когото той определи като близък до Пеевски. “Мнозинството на Пеевски в комисията остава и продължава да брани държавната му охрана,“ добави Мирчев.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов също коментира темата, като подчерта, че според наличната информация охраната от НСО се запазва, въпреки че МВР е изтеглило служителите на СОБТ. “Премахването на охраната не е въпрос на каприз и реваншизъм, а въпрос на даване на ясна заявка за скъсване с модела "Пеевски-Борисов" и премахване на ненужни привилегии. Явно служебният кабинет е направил максимално възможното без мнозинство в парламента и без право на промени по върховете на службите за сигурност“, заяви той.

Божанов припомни, че от формацията вече са внесли законодателни промени в Закона за НСО с цел ограничаване на основанията за предоставяне на държавна охрана на политици. По думите му злоупотребите с този режим са възможни именно заради ограничения достъп до информация.

От "Демократична България" подчертаха още, че са внесли законопроект още в първия ден на новия парламент, който може да доведе до отпадане на охраната на Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. “От начина, по който се гласува за него, ще стане ясно дали и в пленарната зала моделът "Пеевски - Борисов" има мнозинство или ще се изпълняват обещанията, с които Радев спечели, а именно противодействие на модела”, заявиха от формацията.