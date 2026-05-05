Кога е следващото състезание на Никола Цолов във Формула 2?

Най-добрият български пилот Никола Цолов е в очакване на третия си старт за сезона във Формула 2 за 2026 година. Българинът стартира много силно дебютното си участие в първия си пълен сезон във Формула 2 - с победа в основното състезание в Мелбърн, а преди дни успя да спечели и спринтовото състезание в Маями. Той имаше малшанс в основното състезание, като бе блъснат в първия завой, а сега е гладен да се докаже в следващия старт.

Никола Цолов ще се състезава в Монреал в края на май

Календарът във Формула 2 и програмата на Никола Цолов претърпяха промени, след като организаторите трябваше да се съобразят с отпадането на две състезания в Близкия изток заради военните конфликти в региона. Все пак се намери решение, като през месец май бяха извънредно въведени две състезания - това в Маями в периода 1-3 май, както и това в Монреал в периода 22-24 май. Именно Монреал е и следващото състезание за Никола.

Кога са стартовете на Никола в Канада

Стартовете в Канада в края на май ще бъдат трети кръг от шампионата, като в петък, 22 май, ще се проведе свободна тренировка и квалификация, докато в събота, 23 май, ще се състои спринтът. В неделя, 24 май, пък ще се състои основното състезание в Монреал във Формула 2. След това Никола и останалите пилоти ще имат две седмици пауза до следващия старт от календара, който вече е на европейска земя - в Монако, където Цолов разби конкуренцията през 2025.

Иначе календарът на Формула 2 през 2026 година предвижда общо 14 състезания, а за момента той е лидер във временното класиране и има реални шансове да стане шампион, а с това и да увеличи шансовете си за сбъдване на голямата мечта - историческо за България влизане във Формула 1.

