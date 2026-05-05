Глас от Турция: Следващият конфликт може да бъде в Кипър

Високопоставен служител на управляващата Партия на справедливостта и развитието в Турция предположи, че „следващият конфликт в региона може да бъде в Кипър“, позовавайки се на това, което той определи като „недопустимо“ израелско и френско военно присъствие на острова, предаде гръцкото издание Kathimerini. Той твърди, че Израел се стреми да премести конфронтацията там, вярвайки, че има предимства във въздушен и морски сблъсък.

Междувременно турски медии, близки до правителството, характеризират Кипър като „напреднал военен пост", посочвайки френските споразумения за отбрана, израелските системи за противовъздушна отбрана и британската база като доказателство за координирано геополитическо натрупване срещу турските интереси.

Какво притеснява Турция?

Според турски дипломат се очаква цялото военно и дипломатическо внимание на Турция да бъдат насочено към Източното Средиземноморие.

Висш турски дипломат заяви пред гръцкото издание, че гръцките ракетни системи „Пейтриът“, разположени наскоро в Карпатос и региона на Еврос, заедно с постоянното присъствие на изтребители на Лимнос, са сред основните въпроси, които Анкара възнамерява да реши. Турция ще поиска връщане към статуквото отпреди конфликта и „няма да приема свършени факти“, каза дипломатът.

Дипломатът предупреди, че последните действия на островите и Кипър „ще бъдат внимателно разгледани и ще се търси тяхното отменяне“.

82-ри град на Турция

Друг дипломат повдигна въпроса, че ако кипърските гърци не успеят да се възползват от новата възможност за преговори за обединение, Анкара и турско-кипърският лидер Туфан Ерхурман биха могли да обмислят превръщането на Северен Кипър в „82-ри град" на Турция – стъпка, която Анкара умишлено избягва през 1983 г., но която сега официални лица предполагат, че не може да бъде изключена предвид променените обстоятелства.