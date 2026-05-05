05 май 2026, 14:25 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Глас от Турция: Следващият конфликт може да бъде в Кипър

Високопоставен служител на управляващата Партия на справедливостта и развитието в Турция предположи, че „следващият конфликт в региона може да бъде в Кипър“, позовавайки се на това, което той определи като „недопустимо“ израелско и френско военно присъствие на острова, предаде гръцкото издание Kathimerini. Той твърди, че Израел се стреми да премести конфронтацията там, вярвайки, че има предимства във въздушен и морски сблъсък.

Междувременно турски медии, близки до правителството, характеризират Кипър като „напреднал военен пост", посочвайки френските споразумения за отбрана, израелските системи за противовъздушна отбрана и британската база като доказателство за координирано геополитическо натрупване срещу турските интереси.

Какво притеснява Турция?

Според турски дипломат се очаква цялото военно и дипломатическо внимание на Турция да бъдат насочено към Източното Средиземноморие. 

Висш турски дипломат заяви пред гръцкото издание, че гръцките ракетни системи „Пейтриът“, разположени наскоро в Карпатос и региона на Еврос, заедно с постоянното присъствие на изтребители на Лимнос, са сред основните въпроси, които Анкара възнамерява да реши. Турция ще поиска връщане към статуквото отпреди конфликта и „няма да приема свършени факти“, каза дипломатът.

Дипломатът предупреди, че последните действия на островите и Кипър „ще бъдат внимателно разгледани и ще се търси тяхното отменяне“.

82-ри град на Турция

Друг дипломат повдигна въпроса, че ако кипърските гърци не успеят да се възползват от новата възможност за преговори за обединение, Анкара и турско-кипърският лидер Туфан Ерхурман биха могли да обмислят превръщането на Северен Кипър в „82-ри град" на Турция – стъпка, която Анкара умишлено избягва през 1983 г., но която сега официални лица предполагат, че не може да бъде изключена предвид променените обстоятелства.

Турция Кипър Егейско море Източно Средиземноморие
Деница Китанова Редактор
