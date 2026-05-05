Има щети от земетресението в Сърбия

Земетресението с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер, регистрирано тази нощ в северната сръбска автономна област Войводина, е причинило материални щети в село Бачки Моноштор край Бездан, без да има данни за пострадали, съобщават местни медии, цитирани от ХИНА и БТА.

По информация на Сръбския сеизмологичен институт трусът е бил регистриран в 2:35 ч. местно време (3:35 ч. българско), като интензивността му в епицентъра е достигнала степен VI по скалата на Меркали. След основния трус са последвали и два по-слаби вторични – с магнитуд 2,5 в района на Бездан и 2,3 в района на Дивчибаре, Централна Сърбия.

Според информация на хърватската информационна агенция ХИНА, най-сериозни щети са нанесени село Бачки Моноштор, където множество жилищни сгради са с напукани стени и повредени конструкции, включително и по-нови постройки.

Жителите на селото, което е с преобладаващо хърватско население, са били събудени от труса и в паника са излезли на улицата, отбелязва агенцията.

Повреди са нанесени и на местната църква "Свети Петър и Павел", където части от гипсовия таван са се срутили.

