Ден на победата в Москва: Без достъп до Кремъл, вече няма мобилен интернет

Достъпът до територията на Кремъл ще бъде напълно затворен за посетители на 9 май - т.е. в Деня на победата във Великата отечествена война (така руснаците наричат Втората световна война). Това беше обявено от пресслужбата на Федералната служба за охрана (ФСО), предаде РИА Новости. В изявлението на ФСО се посочва, че церемониалната смяна на пехотния и конния караул от гвардията на Президентския полк на Катедралния площад също няма да се състои.

По-рано беше съобщено, че в Москва са били разположени контролно-пропускателни пунктове, а снайперисти и картечници са окупирали кулите на Кремъл. За първи път от 19 години насам парадът за Деня на победата в Москва ще се проведе без военна техника. Военна техника участва в парада ежегодно от 2008 г. насам.

Междувременно, руското министерство на цифровото развитие обяви, че блокирането на мобилния интернет в Москва е завършено, съобщава ТАСС. Министерството също така съобщи, че обсъжда с правоохранителните органи и разузнавателните служби възможността за въвеждане на "бял ​​списък" с уебсайтове, които ще бъдат достъпни на 9 май.

Още: Путин трепери за Деня на победата: Зеленски го постави в поза "партер" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тази сутрин потребители в Москва и Санкт Петербург се оплакаха от проблеми с мобилния интернет - видимо е в специализирания световен сайт Down Detector. Читателите на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, които използват различни оператори (MTS, T2, Beeline, Yota и Gazprombank Mobile), също се оплакаха от липсата на мобилен интернет в Москва. Пълно е с оплаквания как дори не можеш да заредиш бензин, защото не можеш да платиш с дебитна/кредитна карта.

Проблеми с интернет има и в Санкт Петербург. Председателят на местния парламент коментира ситуацията. "Да, има трудности с Ростелеком и оплаквания от работата им. Но ние се занимаваме с този проблем и искаме да облекчим положението на жителите. Преговаряме с "Ростелеком“ – компанията прави всичко възможно", каза Александър Белски в отговор на въпрос на "Фонтанка" дали ще има повече безплатни Wi-Fi точки в града. Белски заяви, че е наясно, че настоящите точки не работят.

Още: "Няма парад без добрата воля на Украйна": Зеленски надцаква Путин с по-дълго примирие (ВИДЕО)