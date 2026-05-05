Неймар с брутален скандал: Физическа саморазправа на тренировка и последвала съдебна война

Бурен скандал, включващ бразилската звезда Неймар, беляза последната тренировка на Сантос. Нападателят е стигнал до физическа саморазправа с един от съотборниците си и син на негов дългогодишен приятел - Робиньо-младши. Напрежението е ескалирало, след като младежът го е финтирал с впечатляващ дрибъл.

Неймар е под разследване за физическа саморазправа, след като повали със силен шамар сина на Робиньо

Според информация на Globoesporte, Неймар е приел действието на Робиньо за неуважително и го е повалил с груб фаул. Очевидци твърдят, че след множество викове, бразилецът е ударил шамар на тийнейджъра. След края на тренировката се е извинил на момчето, с цел да запази добрия тон между тях.

Скандалът обаче продължава, тъй като екипът на Робиньо е отправил извънсъдебно уведомление до Сантос с искане за вземане на мерки срещу Неймар за инцидента. Той е обвинен в множество отправени обиди и нанасяне на силен шамар. Поискано е и свикването на извънредна среща на клуба за прекратяване на договора на Робиньо, поради съображения за неговата сигурност.

Очаква се делото да приключи с косвено преустановяване на договора му и изплащане на обезщетение за причинени морални и материални щети.

“Започнато е вътрешно разследване, за да се анализира инцидентът, включващ спортистите Неймар и Робиньо-младши по време на тренировка миналата неделя. Правният отдел на клуба е отговорен за провеждането на разследването”, споделиха от Сантос.

