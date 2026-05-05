Минимална разлика на върха: Цолов първи в ожесточена надпревара във Формула 2

Българската надежда в автомобилния спорт Никола Цолов продължава да оглавява временното класиране във Формула 2, въпреки минималната разлика спрямо съперниците си. Уикенда на Гран При на Маями започна обещаващо за младия пилот, след като спечели съботното издание на спринта, но по време на основното състезание отпадна още в първия завой, след сблъсък с негов съперник.

Българския лъв се намира на минималната разлика от една точка спрямо втория и третия в класирането - Рафа Камара и Габриел Мини. Той има актив от 35 точки, завоювани след спечелването на първото Гран При за сезона и последвалата победа в спринтовата надпревара в Маями.

Вторият в класирането и спряган за основен опонент на Цолов по пътя към Формула 1 - Рафа Камара завърши на второ място в Мелбърн, а в Маями отново бе на подиума, но този път на третото място с общо 34 точки. Победител в Гран При на Маями бе италианецът Габриел Мини, който финишира осми в Австралия.

Следващият кръг от Формула 2 ще се проведе в Монреал. Подобно на Маями, Гран При на Монреал бе добавен извънредно след премахването на Бахрейн и Саудитска Арабия. Ето и кога са стартовете на Никола Цолов в Монреал.

