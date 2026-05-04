Радар за икономика: Най-важните новини на 4 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 4 май 2026 г.

Държавата ще поеме нов дълг за стотици милиони евро

Държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години на стойност 210 млн. евро ще предложи Министерството на финансите на аукцион, насрочен за 11 май тази година. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ). Предложеното количество ДЦК ще бъде от емисия № BG 20 400 26 218 с фиксиран лихвен процент в размер на 3,5 на сто.

Данъци, заплати, пенсии: Препоръки за бюджета от Фискалния съвет

Запазване на текущата политика на данъчно облагане, тъй като ниските ставки и плоският данък са предимство на България и премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, тъй като водят до по-голямо потребителско търсене и тяхното премахване е много добра антиинфлационна мярка. Това са основните препоръки на Фискалния съвет към редовното правителство във връзка с предстоящата работа по изготвянето на Бюджет 2026.

Очакванията за инфлацията в еврозоната са ревизирани: Проучване на ЕЦБ

Очакванията за инфлацията в еврозоната са ревизирани нагоре в краткосрочен план, докато прогнозите за икономическия растеж са понижени за 2026 и 2027 г. Това показват резултатите от проучването на Европейската централна банка (ЕЦБ) сред професионални анализатори за второто тримесечие на 2026 г., публикувани днес от регулатора. Проучването е проведено между 31 март и 8 април 2026 г. с участието на 56 експерти от финансови и нефинансови институции в Европа.

Край на спокойствието при еврото: Обрат в курса след празниците

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя нов обрат, като вече е стабилно над психологическата граница от 1,17 към американската валута. Европейската валута като цяло бе на значително по-ниски стойности през последните седмици. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток и той продължава да влияе върху еврото.

След новина за Ормузкия проток: Нова посока за цената на петрола

Цената на петрола отбелязва понижение в сутрешната търговия днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви старта на операция за ескорт на кораби през Ормузкия проток, а ОПЕК+ потвърди умерено увеличение на производството, предаде Ройтерс. Тръмп съобщи в неделя в социалните мрежи, че операцията "Проект Свобода“ ще започне в понеделник и ще включва насочване на блокирани търговски кораби извън Ормузкия проток.

