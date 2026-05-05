Никой друг не успя: Цолов с уникално начало във Формула 2

Младата звезда на България в моторните спортове Никола Цолов направи уникално начало на новия сезон във Формула 2. Това е дебютна пълна кампания за Българския лъв на това ниво, като още след първите два старта показва огромен потенциал. Всъщност Никола постигна и нещо впечатляващо, което никой друг не успя да направи в първите два кръга - да запише две победи в състезания.

Никола Цолов е единственият с две победи в състезания след първите два кръга във Ф2

Никола Цолов е единственият с две победи от началото на сезона, след като първо спечели основното състезание в Мелбърн, а после пък спечели спринтовото състезание в Маями. Другите двама победители са Джошуа Дюрксен в спринта в Мелбърн и Габриеле Мини в основното състезание в Маями.

Само Рафаел Камара се качи и на двата подиума на основните състезания в Мелбърн и Маями

Ако разгледаме по-детайлно резултатите от първите два кръга във Формула 2, то ще видим, че Рафаел Камара е единственият с два подиума от двете основни състезания. Той остана втори в Мелбърн и трети в Маями, но пък не успя да се добере до топ 3 в двете спринтови състезания. Иначе Лорънс ван Хупен също има две класирания в топ 3 от началото на сезона - трети в основното състезание в Мелбърн и втори в спринтовото състезание в Маями.

С две класирания в топ 3 след първите два кръга е и Алекс Дън, който завърши трети в спринта в Мелбърн и трети в спринта в Маями. Иначе Цолов остава лидер в класирането с 35 точки, като води с 1 пункт на Камара и на Габриеле Мини.

