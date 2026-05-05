LunOr представи още едно международно име в програмата си

LunOr Bar & Club добави още едно силно международно име към програмата си. След Claudia Leon, &SARA и SilverFox, в Пловдив гостува DJ Samsara - артистка с разпознаваем Arabic Afro House звук, която събра публика от различни градове в страната в две последователни вечери.

Първоначално гостуването ѝ беше планирано само за 1 май. Интересът към събитието обаче се появи още с обявяването му, а местата за първата вечер бяха запълнени бързо. Това доведе до добавянето на втора дата, когато Samsara остана в Пловдив като специален гост към съботната програма на клуба.

Новият за града клуб подбира артисти със собствен звук, активна публика и присъствие извън стандартния локален формат. При Samsara това се видя особено ясно, защото интересът към нея не остана само онлайн, а се превърна в запълнен капацитет и в двете вечери.

Samsara е от артистите, които се разпознават по цялостно присъствие от музика, визия и стил. Тя сама определя звученето си като Arabic Afro House. В него се смесват afro house ритъм, арабски вокали, ориенталски мотиви и мелодични линии. Сред парчетата, с които феновете свързват името ѝ, са “Tiki Taka”, “Ederlezi” и “Oman”. Част от гостите в LunOr вече я следяха през социалните мрежи, други я чуха за първи път в Пловдив. И в двата случая реакцията на дансинга беше бърза.

Двете вечери имаха различен формат. На 1 май Samsara беше основният гост заедно с DJ Атанас Янев. На 2 май тя остана като специален гост към програмата с DJ Vasko C и Иван Петров. Това даде възможност на повече хора да я чуят на живо и превърна гостуването ѝ в едно от силните събития в клубния календар на града. След поредица от международни DJ гостувания LunOr все по-ясно се отличава с програма, която не разчита само на уикенд формата, а на артисти с разпознаваем стил и собствена публика.