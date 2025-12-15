Гърция с банкова офанзива в Близкия изток: Помага й Кипър

Гърция изглежда е започнала офанзива в Близкия изток, а за целта й помага Кипър, става ясно от материал на гръцкото издание Kathimerini. Става въпрос за плана на Националната банка на Гърция за следващите няколко години с оглед на обещаващи чуждестранни пазари и големи проекти и инвестиции в критичните сектори на енергетиката, туризма, технологиите, промишлеността, логистиката и корабоплаването, които се очаква да трансформират инфраструктурата и да укрепят геостратегическото положение на Гърция.

Един от най-амбициозните ходове на банката

Целта, обяснява генералният мениджър на корпоративното и инвестиционно банкиране на Националната банка на Гърция, Василис Карамузис, е „да се постигне стабилно присъствие на пазари, за които се очаква да оформят инвестиционните потоци през следващото десетилетие, като същевременно се действа като катализатор за инвестиции в полза на Гърция“.

С превръщането на Кипър в модерен център, чрез който се осъществява международно финансиране, и създаването на дъщерно дружество в Саудитска Арабия, банката предприема един от най-амбициозните си ходове навън през последното десетилетие.

Един ключов стратегически лост е развитието на бизнес финансиране с международен характер, сектор, в който NBG вече е лидер с общо финансиране от 2 милиарда евро.

Кипър представлява централният център на банката за всички корпоративни отношения в чужбина. Действайки като естествен мост към Близкия изток, той позволява на банката да изгради гъвкав механизъм за управление на международните си контакти. ОЩЕ: За първи път от 16 години: ЕЦБ одобри гръцките банки да изплащат дивидент