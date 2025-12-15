80% ръст на електромобили, 200% на хибриди: Ще поскъпнат ли колите след еврото?

Икономическата несигурност заради предстоящото присъединяване на България към еврозоната е обхванала различни сектори на икономиката, включително автомобилния пазар. Промяната на националната валута неизбежно води до корекции в ценообразуването, пазарното поведение и потребителските нагласи и много българи се опасяват, че след Нова година ще трябва да плащат повече, за да сменят автомобила си.

Според експерти обаче няма нужда от паника, тъй като ценообразуването на автомобилите след приемане на еврото би трябвало да стане по-прозрачно и по-сравнимо с това в другите държави от еврозоната.

Също така промяната може да улесни вноса на нови автомобили и да намали ценовите разлики между различните държави. От друга страна обаче има опасения за повишаване на цените заради закръгляне и при адаптиране на пазара към новата валута.

Рекорден ръст в продажбите на нови автомобили

България е силно зависима от пазара на употребявани автомобили. Влизането в еврозоната би могло да повлияе на бранша чрез намаляване на разходите по внос, по-лесно сравнение на цените и по-голяма конкурентност между търговците. Същевременно доходите и покупателната способност на населението остават ключов фактор за търсенето.

През октомври 2025 г. България отчете рекорден ръст в продажбите на нови автомобили, като новите регистрации нараснаха значително в сравнение със същия месец на предходната година. Това е сигнал за силен интерес от страна на потребителите и положителен тренд след продължителен спад на пазара в други европейски държави.

Впечатляващ момент е, че пазарът на електрически и хибридни автомобили у нас бележи много по-висок ръст в продажбите от средния за Европейския съюз.

Продажбите на изцяло електрически автомобили нараснаха с около 84%, а на хибридни – с над 200%, което поставя страната сред лидерите в ЕС по ръст на този вид превозни средства.

Източник: iStock

При колите с традиционни двигатели има разделение - бензиновите автомобили също растат, докато търсенето на дизелови варианти леко намалява в сравнение с 2024 г.

За първите 10 месеца на годината регистрациите на нови коли в България се увеличават с над 13%, като основен принос има бумът на електрически и хибридни модели, предаде БНТ.

Търсенето на нови автомобили у нас се възстановява и дори ускорява спрямо предходни години. Електрическите и хибридните автомобили растат значително – това може да доведе до по-голямо предлагане на пазара и евентуално до по-ниски цени за този сегмент в бъдеще.

Европейските тенденции към по-чисти технологии се наблюдават и у нас - чрез умерените или леко отрицателни темпове на растеж на бензиновите и дизеловите автомобили.