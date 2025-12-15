Китайската икономика рязко се забави в края на годината

Растежът на промишленото производство в Китай се е забавил през ноември до най-ниското си равнище от 15 месеца, а продажбите на дребно са отчели най-слабия си резултат от края на 2022 г., когато страната внезапно прекрати строгите ограничения по политиката за "нулев Ковид“. Данните подчертават нарастващата необходимост от намиране на нови двигатели на икономическия растеж в навечерието на 2026 г., пише Ройтерс.

На фона на изчерпването на субсидиите за търговия с потребителски стоки в Пекин, продължаващата криза в сектора на недвижимите имоти, която ограничава разходите на домакинствата, както и риска от по-нататъшна дефлация в индустриалните инвестиции, китайските власти разчитат все повече на износа като основен източник на подкрепа за икономическия растеж.

Данните

Промишленото производство в Китай е нараснало с 4,8 на сто на годишна база през ноември, сочат публикуваните днес данни на Националната статистическа служба на Китай. Това представлява забавяне спрямо ръста от 4,9 на сто през октомври и е най-слабият темп от август 2024 г. Показателят остава под очакванията на анкетирани от Ройтерс анализатори за увеличение от 5,0 на сто.

Продажбите на дребно, които са ключов индикатор за вътрешното потребление, са се увеличили с едва 1,3 на сто на годишна база. Това е най-слабият темп от декември 2022 г., когато втората по големина икономика в света отмени пандемичните ограничения, и значително под отчетените 2,9 на сто през октомври, както и под пазарните прогнози за ръст от 2,8 на сто.

"Силният износ ограничи необходимостта от стимулиране на вътрешното търсене през тази година, а субсидиите за търговия започнаха да се изчерпват“, коментира Сюй Тянчън, старши икономист в Economist Intelligence Unit. По думите му банкерите вероятно насочват вниманието си към 2026 г., тъй като целта за растеж от около 5 на сто за настоящата година изглежда постижима, което намалява мотивацията за допълнителни стимули в краткосрочен план.

Слабите макроикономически данни оказаха натиск върху китайските фондови пазари, които бяха засегнати и от нови притеснения в сектора на недвижимите имоти, след като строителният предприемач China Vanke предприе опити да избегне фалит.

Пекин търси нови икономически решения

Икономисти коментират, че китайската икономика е достигнала етап, в който допълнителни краткосрочни стимули биха имали ограничен ефект. През миналата седмица Международният валутен фонд (МВФ) призова Пекин да ускори структурните реформи и да предприеме по-решителни мерки за стабилизиране на сектора на недвижимите имоти, като около 70 на сто от богатството на китайските домакинства е обвързано именно с този сектор.

По оценки на МВФ решаването на проблемите в сектора на недвижимите имоти през следващите три години би струвало еквивалента на около 5 на сто от брутния вътрешен продукт на страната.

Необходимо е да се направи повече за повишаване на доверието на домакинствата, заяви Фу Линхуй, говорител на Националната статистическа служба, по време на пресконференция след публикуването на данните. Той посочи, че цените на новите жилища в Китай са продължили да намаляват и през ноември.

По думите му спадът от 2,6 на сто в инвестициите в дълготрайни активи през периода януари–ноември се дължи основно на 15,9-процентното понижение на инвестициите в недвижими имоти. Строителните предприемачи срещат сериозни затруднения да убедят инвеститорите, че има достатъчно търсене за непродадените жилища, дори и при по-ниски цени.

China Vanke, един от най-големите строителни предприемачи в страната, планира да свика второ събрание на облигационерите през тази седмица в опит да избегне фалит, след като инвеститорите отхвърлиха предложението на държавен кредитор за отлагане на погасяването на задълженията с една година. В пика си секторът на недвижимите имоти е формирал около една четвърт от брутния вътрешен продукт на Китай.

Допълнителен сигнал за нарастващо напрежение е отчетеният спад от 8,5 на сто в годишните продажби на автомобили – най-рязкото понижение за последните 10 месеца. Това отслабва надеждите за възстановяване в края на годината в сектор, който традиционно отчита силни продажби през последните месеци.

"Икономиката се забави през ноември, като особено отчетлива беше слабостта при продажбите на дребно“, коментира Чжан Цжъвей, главен икономист в Pinpoint Asset Management. По думите му свиването на инвестициите и продължаващият спад на пазара на недвижими имоти са оказали негативно влияние върху потребителското доверие.

Дори удълженият до пет седмици тази година фестивал за онлайн пазаруване „Денят на необвързаните“ не е успял да стимулира значително потребителската активност.