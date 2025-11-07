Любопитно:

Икономическото министерство обясни какви са следващите стъпки за "Лукойл"

Към момента се анализират всички възможни варианти за "Лукойл", като Министерството на икономиката и индустрията участва, съобразно своята компетентност, в общите усилия на българското правителство за предприемане на съответните действия във връзка с наложените санкции. Това съобщиха от ведомството в отговор за запитване от БТА за действията, които ще предприеме държавата, след като швейцарският търговец на суровини Gunvor обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранни активи на руската енергийна компания.

Съветът по сигурността трябва да стартира процедурата

"Съгласно действащото законодателство компетентният орган за стартирането на процедура за назначаването на особен управител в лице, опериращо обекти на критична инфраструктура (какъвто е "Лукойл България") е Съветът по сигурността към Министерския съвет", уточняват от икономическото министерство.

Това става при установяване на обстоятелства, които застрашават националната сигурност, обществения ред, доставката на критични ресурси, нарушаване на конкуренцията в случай на монополно или господстващо положение, когато това застрашава националната сигурност, или нарушаване на международни ограничителни мерки, или такива на Европейския съюз, които са задължителни за България, посочват от ведомството.

Парламентът разшири функциите на особения търговски управител на обект от критичната инфраструктура в страната с приети на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител в "Лукойл България".

В отговор на въпрос дали ще има ли проблеми на пазара на горива в страната от Министерството посочват, че компетентните държавни органи са предприели всички необходими действия с цел своевременно гарантиране на доставките и наличностите в страната на продукти от нефтен произход, както и на наличните резерви от такива продукти, поддържани на основание Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

