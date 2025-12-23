Платформата Zimoti събира на едно място всички новостроящи се жилища в България

Порталът за имоти, Zimoti.com, стартира нова специализирана услуга, насочена към решаване на едно от дългогодишните предизвикателства на българския имотен пазар – липсата на единно място, където купувачите могат да разгледат всички новостроящи се и готови за покупка „на зелено“ жилищни проекти.

Повече за проекта разказва Рей Кюрсон, предприемач и съосновател на Zimoti.com

Какви са най-сериозните предизвикателства, които срещат купувачите, когато търсят имот в ново строителство у нас?

В практиката си често виждаме, че традиционно новото строителство в България се предлага от сайтове на инвеститори, външна реклама и офлайн канали, което затруднява купувачите да добият цялостна представа за наличното предлагане. Новата платформа на Zimoti обединява всички новостроящи се имоти в една страница, като предоставя по-пълна и актуална картина на пазара.

Услугата позволява на купувачите да се свързват директно със строителните компании, като по този начин се намалява нуждата от посредници и се избягват ненужни комисиони от страна на купувача. Улеснената комуникация спестява не само време и разходи, но и подобрява прозрачността между купувачи и инвеститори.

Нашата цел е да приложим работещи принципи от по-зрелите пазари, които отговарят на реалностите на българския пазар, за да помогнем на купувачите да вземат по-информирани решения при покупката на ново строителство в България.

Какви технологии и функционалности залагате в платформата Zimoti, за да направите избора на нов дом по-лесен, прозрачен и ориентиран към реалните нужди на потребителя?

В допълнение към страницата за ново строителство, Zimoti предлага и правна подкрепа, специално съобразена с покупката на ново строителство. Купувачите могат да изберат независим преглед на предварителни договори или други документи по сделката. Това помага условията да бъдат ясно разбрани и интересите на купувача – защитени.

Осъзнавайки, че финансирането често е ключова пречка при покупката на ново строителство, Zimoti предоставя и безплатна подкрепа за проучване на ипотечни и други финансови възможности чрез своята мрежа от кредитни консултанти и партньори. Това позволява на купувачите да разберат по-рано в процеса своята финансова възможност и допустимост.

А какви възможности предоставя порталът за инвеститорите?

За инвеститорите платформата е нов маркетинг канал на пазар, който исторически разчита силно на външна реклама. Zimoti дава възможност проектите да бъдат представяни чрез по-богати формати като дрон заснемане, видео разходки, интервюта с инвеститори, детайлни разпределения и актуализации за напредъка на строителството, което позволява значително по-задълбочено представяне в сравнение с традиционните имотни портали.

Пълен списък с наличните новостроящи се имоти в платформата може да бъде намерен на: https://zimoti.com/new-homes.