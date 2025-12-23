Войната в Украйна:

Трябвало да извърши атентат: Турското разузнаване залови високопоставен терорист (СНИМКА)

23 декември 2025, 15:22 часа 228 прочитания 0 коментара
Високопоставен член на терористичната групировка ИДИЛ (ДАЕШ) е заловен в региона на Афганистан и Пакистан от турското разузнаване, съобщи Анадолската агенция. Лицето е играло активна роля в лагерите на "Ислямска държава" и с течение на времето се е издигнало до така наречената администраторска позиция, пише още турската информационна агенция. В резултат на разузнавателната работа на турските служби беше установено лицето е Мехмет Горен, с кодово име Яхя, т.нар. администратор.

Бил готов за самоубийствен атентат

Задържаният бил натоварен със задачата да извършва самоубийствени атаки от името на терористичната групировка.

Заподозреният се е съгласил да извърши атаки, насочени срещу цивилни, живеещи в Афганистан, Пакистан, Турция и Европа, съобщиха още източниците.

Турското разузнаване установи, че терористът е пътувал от Турция до региона Афганистан-Пакистан. Също така беше разбрано, че е оцелял след въздушни удари, извършени срещу елементи на ИДИЛ в Пакистан.

Имал е съюзник

Заподозреният е действал заедно с Йозгур Алтун, с кодово име Абу Ясир Ал Турки, който преди това е играл активна роля в прехвърлянето на членове на ИДИЛ от Турция в региона на Афганистан и Пакистан и е бил заловен в миналото, доведен в Турция и арестуван, добавиха източниците. ОЩЕ: ИДИЛ на Балканите: Арестуваха две лица в Албания (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Афганистан Турция ИДИЛ Ислямска държава
