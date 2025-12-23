"Побългарен ремонт" и "опасна небрежност": Илиян Василев обясни авариите в АЕЦ "Козлодуй"

С побългарен ремонт и опасна небрежност бившият ни посланик в Русия Илиян Василев обясни във "Фейсбук" зачестилите напоследък аварии в в АЕЦ „Козлодуй“, като изрази тревога от това. Припомняме, че на 22 декември беше спрян шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. Повредата е възникнала в процеса на експлоатация на блока, който бе спрян на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство, съобщиха от централата.

Системен проблем и побългаряване на ремонт

Според него това вече не изглежда като поредица от случайни инциденти, а като системен проблем, произтичащ от случайни назначения, липса на професионализъм и управленски дефицити – от министъра надолу. ОЩЕ: От АЕЦ "Козлодуй" потвърдиха за технически проблем с шести блок, предстои спирането му

"В конкретния случай министър Станков е проспал навреме доставката на резервна част от Русия, което изисква процедура през МС и негово лично одобрение – има ясна и действаща рутинна процедура. Вместо това, антуражът от „правилни“ фирми решил, че може сам да си произведе резервната част, демек да побългари нещата и някой да вземе някой /лев/ - стойността на ремонта с тази дефектирала част не е сто лева, нали се сещате, че става реч за милиони. Резултатът е закономерен – фал и спиране на целия блок", обясни Василев.

Той обърна внимание, че АЕЦ „Козлодуй“ винаги е била символ на желязна дисциплина и строги правила, които не се нарушаваха от соц време и в първите години.

"Това, което виждаме днес, е натрупване на управленски дефицити, които в един момент преминават критичен праг – и системата започва да отказва", смята още Василев.

Надзорът върху централата

Той е на мнение, че най-опасното нещо е липсата на независим и реален надзор върху дейността на АЕЦ „Козлодуй“. "Конкретният инцидент е в неядрената част. Там контролът е размит, а отговорността – безадресна", добави Василев.

Василев изтъкна, че разходите в централата постоянно нарастват, което влошава финансовите и резултати. Според него значителна част от това си е чисто източване към фирми, близки до властта.

"А най-тревожното е рязкото влошаване на качеството на поддръжката и експлоатацията. И всичко това се случва точно преди най-студените зимни месеци, когато един блок ще бездейства. Разчитайте на ВЕИ – колкото искате. Разчитайте и на батерии. Сметката обаче е ясна: плащаме всички – през по-високите цени на електроенергията и през нарастващия системен риск. Това вече не е просто лошо управление. Това е опасна небрежност. Модел - Пеевски и Борисов", смята още Василев. ОЩЕ: Сигнал за нова авария в 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй (СНИМКА)*