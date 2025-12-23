Ръстът на регистрациите на нови автомобили в България се забавя

Ръстът на регистрациите на нови автомобили в България през ноември се забавя значително спрямо октомври, когато достигна 27,4 на сто. У нас през ноември са били регистрирани 4064 нови автомобила, което е отговаряло на годишен темп на растеж от 2,8 на сто. Това показват най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). Все пак регистрациите на нови коли в страната са се повишили за седми пореден месец, макар и с най-слаб темп от юни.

През ноември отново най-продавани в България са били новите бензинови модели с дял от 78,1 на сто от всички нови регистрации. Дизеловите автомобили са представлявали 8,1 на сто, хибридните модели 7,3 на сто, изцяло задвижваните от батерии 5,6 на сто, а плъгин хибридните коли – 0,9 на сто.

Регистрациите на хибридните електрически автомобили (HEV) са се увеличили с най-много в процентно отношение през ноември – със 174,1 на сто на годишна база, макар да остават сравнително малко като брой – 296.

Задвижваните изцяло от батерии нови автомобили у нас са нараснали с 46,2 на сто през ноември – до 228 регистрации. Регистрациите на плъгин хибридни коли (PHEV) са се увеличили с 5,7 на сто до 37 броя, докато оборудваните с бензинови агрегати модели са намалели с 4,1 на сто до 3172 броя, а дизеловите модели - с 4,3 на сто до 331 броя.

За периода януари - ноември 2025 г. годишният регистрациите на нови автомобили в България, без значение от вида им на задвижване, са били 45 212, което съответства на годишен растеж с 12,4 на сто.

Така България се нарежда сред петте страни в ЕС с най-голямо увеличение на новорегистрираните нови коли през първите единадесет месеца на годината - след Литва (41,1 на сто), Латвия (32,7 на сто), Испания (14,7 на сто) и Австрия (13,1 на сто).

В Европейския съюз

Регистрациите на нови автомобили в Европейския съюз отбелязват годишно увеличение за пети пореден месец през ноември, сочат данните.

Регистрираните нови коли в ЕС са нараснали с 2,1 на сто през ноември спрямо единадесетия месец на 2024 г. Това обаче е най-бавният темп на растеж, откакто новите регистрации отбелязаха годишен спад за последно - през юни тази година.

През октомври растежът на регистрациите на нови автомобили се повишиха с 5,8 на сто на годишна основа, а през септември - с 10 на сто.

Най-голям дял от новите регистрации в ЕС през ноември са заемали хибридни електрически автомобили (HEV) – 34 на сто, следвани от бензиновите модели (23,3 на сто), задвижваните изцяло от батерии (21,3 на сто), плъгин хибридните коли (PHEV – 10,3 на сто), дизеловите модели (7,9 на сто) и модели с различно от изброените задвижвания (3,2 на сто).

От началото на годината до ноември регистрациите на нови автомобили в ЕС са наддали средно с 1,4 на сто. Въпреки позитивната тенденция, общият брой на регистрациите остава под нивата отпреди пандемията от КОВИД-19, отчитат от ACEA.