23 декември 2025, 13:25 часа 265 прочитания 0 коментара
Цените на жилищата в България са се увеличили с двуцифрен процент: Актуални данни

Цените на жилищата в България през третото тримесечие на 2025 г. са се е увеличили с 15,4 на сто в сравнение с цените през третото тримесечие на 2024 година. Това съобщи на интернет страницата си Националният статистически институт (НСИ). Цените на жилищата в страната са се увеличили с 3,8 на сто през третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие (второ тримесечие на 2025 г.).

Промяната в цените

Най-голямо увеличение е регистрирано в град Стара Загора (+7,2 на сто), следван от градовете София (+5,3 на сто) и Варна (+5,2 на сто).

Намаление пък е регистрирано в град Пловдив (-0,1 на сто).

През третото тримесечие на миналата година цените на жилищата бяха нараснали с 3,9 на сто спрямо предходното и с 16,5 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2023 година, става ясно от данните на НСИ.

Според последните данни на Евростат България е на второ място сред страните от Европейския съюз по ръст на цените на жилищата на годишна база през 2025 г. Те показват, че цените на жилищата у нас са се повишили с 15,5 на сто спрямо същото тримесечие на предходната година, като пред България е единствено Португалия с ръст от 17,2 на сто.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
имотен пазар недвижими имоти цени на имоти цени на жилищата
