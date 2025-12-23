Газ за Украйна от Ревитуса през България: Търговете не успяха

Не един, а и трите търга за резервиране на капацитет за доставка на природен газ през януари по Вертикалния коридор за Украйна, проведени в понеделник, не предизвикаха интерес от страна на компаниите, което разкри предизвикателствата, пред които е изправен проектът, за да стане търговски жизнеспособен, пише гръцкото издание Kathimerini. Фокусът сега се измества към 26 януари, когато търговете ще се проведат отново, за да се задоволят нуждите на Украйна от газ през февруари.

Преобладаващото усещане в Атина е, че дотогава нещата ще са станали ясни относно позицията на Брюксел и търговете ще имат положителен резултат.

Три търга, за три маршрута

Трите едновременно проведени търга представляваха установения Маршрут 1 от Ревитуса до Украйна през България, Румъния и Молдова, Маршрут 2 през Александруполис FSRU и към мрежата на DESFA, и Маршрут 3 с азербайджански газ, пристигащ през TAP и постъпващ в гръцко-българския газопровод IGB, който е част от Вертикалния коридор. И трите маршрута са предназначени за украинския пазар, за да покрият нуждите през януари.

Най-забележително беше отсъствието на гръцкия доставчик на газ DEPA Commercial, който наскоро подписа споразумение с украинския „Нафтогаз“ за доставка на американски втечнен природен газ (LNG) на Киев, за да покрие зимните му нужди от декември до март следващата година. ОЩЕ: Украйна си осигури втечнен газ от САЩ до 2050 година

В рамките на това споразумение, в предишния търг за Route1, DEPA беше резервирала 80% от общо разпределените количества за декември, като украинската DTEK и швейцарската AXPO също участваха.

Причините за провала на търговете

Сред причините за липсата на интерес се смятат ограниченото време за подготовка, високите транзитни тарифи, ниското търсене в момента от Украйна и фактът, че редица други маршрути, главно през Полша и Литва, остават по-конкурентни от Вертикалния коридор.

До миналия петък търговете, насрочени за понеделник, по същество бяха във въздуха. Европейската комисия по конкуренцията разследваше жалби, подадени от търговци относно отстъпки от таксите за транзит, предоставени от системните оператори, участващи във Вертикалния коридор, в резултат на което регулаторните органи на съответните страни (включително Гърция) не успяха да пристъпят към одобряване на новите продукти (Маршрут 2, 3) за търговете.

Позицията на Комисията доведе до намесата на министъра на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру на Съвета на министрите на енергетиката миналата седмица в Брюксел, който призова за по-ясна подкрепа от ЕС за Вертикалния коридор. Министърът се срещна в Брюксел по същия въпрос с Генералната дирекция „Компютърни отношения“ и Генералната дирекция „Енергетика“. След това Генералната дирекция „Компютърни отношения“ даде разрешение за продуктите, с отбелязването обаче, че въпросът за отстъпките от транзитните такси остава в процес на разследване. Регулаторните органи одобриха търговете и им дадоха зелена светлина да продължат. Атина смяташе, че късното одобрение вероятно е повлияло на резултата.