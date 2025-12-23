Отгоре или отдолу: Как е по-добре да поливате стайните си растения

Както горното, така и долното поливане са ефективни техники за осигуряване на влага на саксийните растения.

Горното поливане е по-бързо и помага за отмиване на излишните соли от почвата, докато долното поливане води до по-равномерно разпределение на влагата и насърчава по-дълбокия растеж на корените.

И при двата метода на поливане, винаги проверявайте влажността на почвата, преди да добавите вода, използвайте контейнери с дренажни отвори и избягвайте преполиване.

Специалистите по растенията не са единодушни относно най-добрия начин за поливане на растенията си: По-добре ли е да поливате стайните растения и другите саксийни растения отгоре или отдолу? Трябва ли да изливате вода върху почвата и да я оставите да се стича до корените, или трябва да поставите саксийното растение в съд с вода и да оставите водата да попие през почвата до корените?

И двата начина на поливане са валидни, според Кембъл Вон, агент по земеделие и природни ресурси в Университета на Джорджия. Помолихме го да обясни плюсовете и минусите на всяка техника за поливане, за да можете да направите правилния избор за вашите растения.

Поливане отгоре

Това е традиционният начин за поливане на стайно растение или всяко друго саксийно растение. Пълните лейка и изливате водата върху повърхността на почвата. Поливането отгоре имитира просмукване на дъждовна вода в почвата, където корените имат достъп до нея

Плюсове

Бързо и просто е. Поливането отгоре е по-бързо и лесно от поливането отдолу на растението.

Подходящо е за растения с плитки корени. Някои растения, като папрати и калатеи, получават вода много по-бързо чрез поливане отгоре, защото повечето от корените им са близо до повърхността на почвата.

Отмива излишните соли. Горното поливане отмива минералните соли от тора, които се натрупват в саксийно растение.

Почиства прашните листа. Много стайни растения се възползват от горното поливане, защото премахва праха от листата . Прахът отразява или блокира слънчевата светлина, като по този начин възпрепятства способността на растението да фотосинтезира или да произвежда храна за него. Той също така запушва устицата или малките дупки в листата, които позволяват на растението да абсорбира и освобождава газовете, необходими за дишане.

Недостатъци

Мокрите листа насърчават болести по растенията. Мократа зеленина може да увеличи гъбичните и бактериалните заболявания, като например листни петна или брашнеста мана.

Почвата може да се уплътни. Многократното поливане отгоре води до уплътняване на почвата в саксиите, което затруднява оттичането на излишната вода от саксията и затруднява растежа, разпространението и приемането на кислород и хранителни вещества от корените.

По-вероятно е преполиването. Изкушаващо е да излеете твърде много вода върху растенията си, което води до проблеми като гниене на корените и преовлажнена почва. „Убивате много повече растения от преполиване, отколкото от недополиване“, казва Вон.

Поливането е неравномерно. Може да е трудно да се полее цялата коренова топка отгоре. Водата може да се стича по канали в почвата в саксията и да пропусне някои корени напълно.

Поливане отдолу

Долното поливане включва поставяне на саксийното растение в тава или съд с вода и оставяне на почвата да абсорбира влагата през дренажните отвори в саксията.

Плюсове

Поливането е обилно и равномерно. Методът на накисване осигурява влага в цялата почва в саксията и разпределя водата равномерно.

Листата остават сухи. При този метод водата не докосва листата, което е добре за растения, склонни към листни петна, гниене на короната или други гъбични заболявания.

Преполиването е по-малко вероятно. Тъй като растението абсорбира водата, удавянето на корените е по-малко вероятно. Важно е обаче да не оставяте саксийното растение във водата твърде дълго, в противен случай ще преполиете. „Извадете растението от саксията с вода, когато горният слой на почвата е влажен или след време на накисване от 30 минути до 1 час“, съветва Вон.

Корените растат по-дълбоко. Корените ще растат надолу в саксията, към този източник на вода, което ще доведе до по-силна коренова система.

Добре е за растенията с кореново покритие. Водата е склонна да се стича от растенията с кореново покритие, когато се поливат отгоре. „Накисването е по-добро за тях“, обяснява Вон.

Недостатъци

Натрупва се сол. Без поливане отгоре надолу в саксията, минералните соли от тора се натрупват в горните слоеве на почвата. „Трябва да поливате отгоре на всеки три до четири месеца, дори ако обикновено поливате растенията си отдолу“, казва Вон. „Поставете саксията в мивка и пуснете вода върху почвата, като я оставите да се отцеди. Ако тези соли не се отмиват периодично, те могат да навредят на растението.“

Бавно е. На саксийните растения им отнема повече време, за да абсорбират вода от дъното. „Може да отнеме до няколко часа, за да могат някои растения да абсорбират достатъчно вода от дъното“, казва Вон.

Не е практично за големи саксии. Голям контейнер с 16 галона почва е трудно да се вземе и пъхне в тава с вода за долно поливане.

Кой метод на поливане е най-добър?

Няма един-единствен най-добър начин за поливане на всички саксийни растения. Използването на комбинация от горно и долно поливане вероятно е най-добрият вариант, казва Вон. Независимо коя техника използвате, ето някои най-добри практики, които той препоръчва при поливане на саксийни растения:

Поддържайте растенията постоянно влажни. „Създайте режим на поливане за вашите растения и се опитайте да се придържате към него“, казва Вон.

Проверете влажността на почвата преди поливане. Дори и да имате редовен график за поливане, проверете влажността на почвата, като забодете пръста си на няколко сантиметра в почвата, преди да добавите още вода (или използвайте влагомер ), казва Вон. Поливайте само когато горните 2,5 до 5 сантиметра са сухи.

Уверете се, че саксиите имат добър дренаж . Винаги използвайте саксии с дренажни отвори.

Не оставяйте растенията да стоят във вода за неопределено време. Ако поливате отгоре, изсипете излишната вода от чинийката след около 30 минути. „В противен случай корените ви ще започнат да образуват филм, който е гниещо заболяване, гъбичка, която покрива корените и след това растението изобщо не може да абсорбира влага“, казва Вон.

Познавайте нуждите на вашето растение от вода. Всеки растителен вид има специфични нужди от вода. Уверете се, че познавате вашите. „ Сукулентите се нуждаят от много по-малко вода, отколкото, да речем, папрат“, казва Вон.