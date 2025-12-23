Лайфстайл:

Хора с увреждания създават коледни играчки по уникален метод (ВИДЕО)

В социалното предприятие към община Пловдив хора с увреждания и от други уязвими групи творят стъклени коледни играчки по забравена стара технология. Те рисуват ръчно играчките, които преди това сами са оформили чрез стъклонадуване. В Европа няма друго социално предприятие, което да използва този метод.

Социалната икономика дава на хората с увреждания възможност да развиват уменията си, да работят и така да бъдат полезни на себе си, на семействата си и на обществото.

Как в Общинското социално предприятие в Пловдив с директор Ванина Костадинова помагат на нуждаещите се от подкрепа да усвоят и запазят изчезващия занаят, който е труден за овладяване дори от хора без проблеми, можете да разберете от долното видео.

Клипът е част от кампанията на МТСП „Тихата подкрепа на големите сърца“. В нея чрез шест истории е представена мисията на социалните работници – да помагат не само по празниците, а всеки ден и да дават надежда.

