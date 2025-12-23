Бивш съветник със скандално твърдение: Нетаняху е искал да избегне отговорност за атаката от 7 октомври

Бивш близък сътрудник на Бенямин Нетаняху заяви, че веднага след атаката, извършена от "Хамас" на 7 октомври 2023 г., ставайки причина за двегодишната война в ивицата Газа, израелският премиер му е наредил да провери как може да избегне поемането на отговорност за пробива в сигурността, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Бившият говорител на Нетаняху Ели Фелдщайн, който е изправен на съд заради вероятно изтичане на класифицирана информация към медиите, отправи обвинението по време на дълго интервю за израелската телевизия "Кан".

ОЩЕ: Анкета: Израелците против помилването на Нетаняху

Критици многократно обвиниха Нетаняху за отказа му да поеме вината за най-смъртоносната атака в израелската история. За поведението на премиера в дните, веднага след нападението, обаче се знае малко, на фона на постоянното му противопоставяне на независимо държавно разследване.

Разкрития

Фелдщайн заяви, че "първата задача", която е получил от Нетаняху на 7 октомври 2023 г., е била да потисне призивите за поемане на отговорност.

"Той ме попита: "Какво се говори в новините? Все още ли говорят за отговорност?", каза Фелдщайн. "Той искаше да помисля за нещо, което може да бъде казано, за да се смекчи медийната буря около въпроса дали премиерът е поел отговорност или не", добави бившият говорител.

Той добави, че Нетаняху е изглеждал "паникьосан", когато е отправил молбата си. Фелдщайн добави, че по-късно е разговарял с хора от най-близкото обкръжение на израелския премиер, да са се пропусне думата "отговорност" от всички изявления.

ОЩЕ: "Политически отговор на бездействието на Нетаняху": Мохамед Халаф за смъртното наказание в Израел

Канцеларията на Нетаняху нарече интервюто "дълга поредица от лъжливи и повтарящи се обвинения, направени от мъж с ясни лични интереси, който се стреми да отклони отговорността от себе си".

Изявленията на Фелдщайн бяха направени след обвинението му за изтичане на класифицирана военна информация към германски таблоид, за да подобри публичния имидж на премиера след убийството на шестима заложници в Газа миналата година.

ОЩЕ: Нетаняху е търсил помощ от Тръмп за помилването си в Израел

Той е и заподозрян и за участие в скандала "Катаргейт" - един от двамата близки сътрудници на Нетаняху, обвинени, че е приемал пари от Катар, докато същевременно е работил за премиера.