Kaufland България дарява 20 000 лв./10 225.84 евро в подкрепа на „Българската Коледа“

23 декември 2025, 16:05 часа 706 прочитания 0 коментара
20 000 лв. /10 225.84 евро ще дари Kaufland България тази година в подкрепа на благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Традиционно Kaufland България призовава всички свои клиенти да превърнат магията на Коледа в реална помощ за деца в нужда. Търговската верига пое ангажимента да дарява за 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ по 0,50 лв./0,26 евро  за всяко писмо, пуснато до 22 декември в най-голямата пощенска кутия за коледни желания. Тя бе разположена на паркинга на Централни хали в София.

За първи път през тази година, кампанията придоби и национален обхват, като Kaufland даде възможност на клиентите си да се включат и чрез активиране на специален Kaufland Card купон в мобилното приложение на ритейлъра.

Клиентите на ритейлъра пуснаха близо 11 000 писма в „Най-голямата пощенска кутия за коледни желания“, а над 28 000 души се включиха чрез активиране на купон в лоялната програма Kaufland Card. Благодарение на активното участие на клиентите, инициативата успя да постигне толкова голям успех.  

„Българската Koледа“ е кауза, която вдъхновява хора от всички възрасти да подкрепят децата на България. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на специализирана медицинска апаратура и за оказване на помощ на деца с тежки заболявания.

През 2025 г. със средствата от 22-рото издание на инициативата са подпомогнати 550 деца, като за диагностика, лечение и рехабилитация са предоставени 1,7 млн. лв. В процес на доставка е и високотехнологична медицинска апаратура за 26 лечебни заведения от цялата страна на стойност 1,75 млн. лв.

