Икономиката на ЕС и еврозоната расте в края на 2025 г.

Брутният вътрешен продукт (БВП) е нараснал с 1,3 на сто в еврозоната и в 1,4 на сто в ЕС през четвъртото тримесечие на 2025 г. на годишна основа, с отчитане на сезонните фактори. Това съобщи днес европейската статистическа служба Евростат. На тримесечна основа растежът е 0,3 на сто и за двете зони, сочи още предварителната експресна оценка.

Евростат откроява динамиката на икономическата активност в еврозоната както при 20 страни членки, така и с 21 държави, като в двата случая няма разлика между годишния и тримесечния темп на растеж. България стана 21-вата членка на еврозоната на 1 януари 2026 г.

През третото тримесечие на миналата година БВП в еврозоната нарасна с 1,4 на сто на годишна основа и с 0,3 на сто на тримесечна, а в ЕС - с 1,6 на сто на годишна и 0,4 на сто на тримесечна база.

Според оценката на Евростат годишния растеж за 2025 г., на основа тримесечни данни с отчитане на сезонни и календарни фактори, БВП се е увеличил с 1,5 на сто в еврозоната и с 1,6 на сто в ЕС.

По страни

Сред страните членки, за които са налични данни за четвъртото тримесечие на 2025 г., Литва (1,7 на сто) отчита най-голямото увеличение спрямо предходното тримесечие, следвана от Испания и Португалия (и двете по 0,8 на сто).

Ирландия (-0,6 на сто) е единствената страна членка, която отчита спад спрямо предходното тримесечие, показват още предваритените данни. Растежът на годишна база е положителен за 14 държави и стабилен за една държава.