Инфлацията в Дания се понижи за първи път от пет месеца

10 септември 2025, 16:28 часа 233 прочитания 0 коментара
Потребителските цени в Дания отбеляза спад за първи път от пет месеца през август, а в Норвегия се повишиха с най-бърз темп от повече от година през август. Това сочат най-новите данни на статистическите служби на двете скандинавски страни, предаде БТА.

Индексът на потребителските цени в Дания е намалял до 2 на сто на годишна база през август. През юли датската инфлация регистрира най-високо ниво от август 2023 г. и нарасна до 2,3 на сто.

Цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки в Дания забавиха поскъпването си от 6,5 на сто през юли до 5,8 на сто. Цените на транспортните услуги отбелязаха годишен ръст от 0,6 на сто през август.

Основната инфлация, която не взема предвид цените на енергията и пресните храни, се повиши до 2,3 на сто от 2,2 на сто през юли.

На месечна база потребителските цени в Дания са спаднали с 0,7 на сто през август след ръст от 1,5 на сто през юли.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
