Инфлацията в Италия се ускори през септември

Инфлацията в Италия, изчислена по националната методика, през септември остава без промяна спрямо нивото от предходния месец, но изчислена на базата на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се е повишила до 1,8 на сто през септември от 1,6 на сто през предходния месец, показват предварителните данни на националната статистическа служба, цитирани от БТА.

Годишният ръст на цените на непреработените храни спада до 4,8 на сто от 5,6 на сто.От друга страна, инфлацията на регулираните енергийни продукти се ускори до 3,0 на сто от 2,7 на сто, а тази на преработените храни се повиши до 3,0 на сто от 2,7 на сто.Без енергията и непреработените храни, основната инфлация се понижи до 2,1 на сто от 2,3 на сто.

На месечна база потребителските цени спаднаха с 0,2 на сто през септември, при очакване за ръст от 0,2 на сто, но изчислен на база ХИПЦ се е повишил с 1,3 на сто.

Производствените цени са спаднали с 0,6 на сто на месечна база през август, което е обратно на увеличението от 0,5 на сто през юли. Спадът се дължи главно на по-евтините енергийни разходи с 2,6 на сто. Годишният ръст на цените се е забавил до 0,2 на сто от 1,6 на сто.

