Инфлацията в Румъния чупи рекорди, на път е да стане двуцифрена

11 септември 2025, 14:34 часа 342 прочитания 0 коментара
Годишното равнище на инфлация в Румъния през август се повиши до 9,9 процента спрямо 7,84 процента през юли, сочат данните на Националния статистически институт, публикувани днес и цитирани от БТА.

В разпространената информация се посочва, че това се е случило в условия, в които цените на нехранителните продукти са се покачили с 10,48 на сто, на услугите с 9,85 процента, а на хранителните стоки с 8,92 процента.

Най-много са поскъпнали плодовете, електроенергията, водата и медицинските услуги.

Експертите коментират, че ръстът на инфлацията се дължи най-вече на увеличението на ставките на ДДС и акцизите от 1 август.

"Това, което се случи през юли и това, което се случи през август, е резултат от първия пакет бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан“, коментира в ефира на Евронюз Румъния икономистът Адриан Кодърлашу.

Инфлацията в Румъния е невиждана от почти две години

Пламен Иванов
