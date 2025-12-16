Дни след мача с Левски: Витоша Бистрица преустанови участието си в Трета лига!

Витоша Бистрица преустанови участието си в Югозападната Трета лига само дни, след като тимът се изправи срещу Левски в турнира за Купата на България. Изненадващата новина бе съобщена официално от ръководството на клуба. Шефовете на „бистришките тигри“ обявиха, че решението е взето, тъй като е необходим много сериозен финансов ресурс за завръщането на отбора в професионалния футбол – нещо, което в момента липсва във Витоша. Босовете на тима са категорични, че всеки, който иска да финансира клуба и той да бъде стабилизиран, е добре дошъл.

Само школата ще продължи да работи

От Витоша също така обявиха, че на този етап ръководството ще насочи усилията си изцяло в детско-юношеската школа, която ще продължи да съществува. Целта пред клуба е изграждането на млади играчи и интегрирането им в мъжкия футбол. Шефовете на тима от Бистрица добавят, че в момента условията, които предлага клубът за развитието и спокойствието на талантите в школата са едни от най-добрите у нас.

Цялото съобщение на Витоша

„ФК Витоша Бистрица преустановява участие в Трета Югозападна Група. Поради необходимостта от сериозен финансов ресурс за постигане на по-високи цели и връщането на отбора в Професионалният Футбол, ФК Витоша Бистрица преустановява участието си в ЕлитБет Трета Лига. При наличие на сериозен интерес за финансиране, стабилизиране и подкрепа към любимият ни клуб, всеки е добре дошъл“.

„Ръководството ще насочи усилията си изцяло в ДЮШ. Целите пред клуба, ще бъдат изграждане и създаване на млади футболисти и интегрирането им в мъжкият футбол. Условията, които предлага клуба за развитието и спокойствието на младите ни таланти в школата продължават да са едни от най-добрите. Малки Тигри мечтайте , трудете се и давайте максимума във всяка тренировка, защото вие сте бъдещето“, написаха от Витоша Бистрица.

