Кабинетът подаде оставка:

Дни след мача с Левски: Витоша Бистрица преустанови участието си в Трета лига!

16 декември 2025, 10:13 часа 37 прочитания 0 коментара
Дни след мача с Левски: Витоша Бистрица преустанови участието си в Трета лига!

Витоша Бистрица преустанови участието си в Югозападната Трета лига само дни, след като тимът се изправи срещу Левски в турнира за Купата на България. Изненадващата новина бе съобщена официално от ръководството на клуба. Шефовете на „бистришките тигри“ обявиха, че решението е взето, тъй като е необходим много сериозен финансов ресурс за завръщането на отбора в професионалния футбол – нещо, което в момента липсва във Витоша. Босовете на тима са категорични, че всеки, който иска да финансира клуба и той да бъде стабилизиран, е добре дошъл.

ОЩЕ: Пеевски, Гонзо, Левски и опорочената битка за титлата

Само школата ще продължи да работи

От Витоша също така обявиха, че на този етап ръководството ще насочи усилията си изцяло в детско-юношеската школа, която ще продължи да съществува. Целта пред клуба е изграждането на млади играчи и интегрирането им в мъжкия футбол. Шефовете на тима от Бистрица добавят, че в момента условията, които предлага клубът за развитието и спокойствието на талантите в школата са едни от най-добрите у нас.

‼️ ФК Витоша Бистрица преустановява участие в Трета Югозападна Група . ‼️ Поради необходимостта от сериозен финансов...

Posted by ФК Витоша Бистрица/FC Vitosha Bistritsa on Monday, December 15, 2025

Цялото съобщение на Витоша

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„ФК Витоша Бистрица преустановява участие в Трета Югозападна Група. Поради необходимостта от сериозен финансов ресурс за постигане на по-високи цели и връщането на отбора в Професионалният Футбол, ФК Витоша Бистрица преустановява участието си в ЕлитБет Трета Лига. При наличие на сериозен интерес за финансиране, стабилизиране и подкрепа към любимият ни клуб, всеки е добре дошъл“.

„Ръководството ще насочи усилията си изцяло в ДЮШ. Целите пред клуба, ще бъдат изграждане и създаване на млади футболисти и интегрирането им в мъжкият футбол. Условията, които предлага клуба за развитието и спокойствието на младите ни таланти в школата продължават да са едни от най-добрите. Малки Тигри мечтайте , трудете се и давайте максимума във всяка тренировка, защото вие сте бъдещето“, написаха от Витоша Бистрица.

ОЩЕ: Още една загуба за Бойко Борисов: Бистришките тигри отстъпиха на Левски за Купата на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Купа на България Витоша Бистрица Трета лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес