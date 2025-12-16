Директорката на МИ-6 се обърна към Путин: Бави мирните преговори заради желанието му да го уважават (ВИДЕО)

Ръководителят на британското външно разузнаване (МИ-6) Блез Метревели направи много рядко срещано директно обръщение към руския диктатор Владимир Путин - заради подпалената от него война в Украйна. В него Метревели, която е първата жена, оглавила МИ-6, директно нарече политиката на Путин и Кремъл "агресивна и експанзионистична". Метревели изрично подчерта - Путин не трябва да си прави илюзии, нашата (западната) подкрепа за Украйна остава силна.

Смятам за ужасяващо, че стотици хиляди са загинали, като броят на жертвите се увеличава всеки ден, заради историческите изопачавания на Путин и компрометираното му желание за уважение. Той протака преговорите и прехвърля военните разходи върху собственото си население, каза още Метревели, като посочи, че заради тези действия стотици хиляди умират и "сметката расте всеки ден".

🇬🇧💥MI6 delivers a verdict on Putin! British intelligence sends a blunt message to Russia



Blaise Metreweli, head of one of the West’s most powerful intelligence agencies, made a sharp and unequivocal statement, directly calling Moscow’s policy “aggressive and expansionist”:



“I… pic.twitter.com/Hx8i8tNwvr — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2025

Той иска да подчини Украйна и да сплаши НАТО - още едно от заключенията на Метревели. Тя е 18-тия директор на МИ-6, част е от агенцията от 1999 година, когато е на 21 години. Директорът на MI6, традиционно наричан "C", е единственият публично известен член на службата, символ на анонимността и дискретността, които са в основата на работата на организацията.

Още: "Подарък за Путин": Чешкият проект за Украйна получи 4 млн. евро от анонимен дарител