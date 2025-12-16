Ейми Шумър се разведе със съпруга си след 7 години брак, но любовта остава (СНИМКА)

Актрисата Ейми Шумър и съпругът ѝ Крис Фишър са решили да се разделят след повече от седем години брак. 44-годишната звезда от "Диагноза: Секси" обяви новината в Instagram профила си в петък, 12 декември, към снимка заедно с Фишър в метрото на Ню Йорк. "Крис и аз взехме трудното решение да сложим край на брака си след 7 години" написа комедиантката.

Семейството завинаги

Изглежда обаче, че разпадането на брака им няма да бъде край за топлите им отношения. "Обичаме се много и ще продължим да се фокусираме върху отглеждането на нашия син. Ще оценим, ако хората уважават нашето лично пространство в този момент.", уточни актрисата, като не пропусна да добави и доза от характерния си хумор, намеквайки за свалените килограми.

Ейми подчерта, че с Фишър ще запазят приятелството си, основано на "много любов и уважение". "Семейство завинаги.", написа тя.

Спекулации за отношенията между Шумър и Фишър циркулираха онлайн през последните седмици. В публикация в Instagram на 1 декември Шумер коментира темата за брака си, като написа, заедно с по-дълго обновление за последното ѝ здравословно пътуване: "Каквото и да се случи между мен и Крис, няма нищо общо с отслабването или аутизма.", подчертавайки, че Фишър е най-добрият.

"Те лично работят върху нормални проблеми, с които се сблъскват двойките в дългосрочен брак", казва източник пред "PEOPLE". "И двамата са ангажирани към връзката."

Снимка: Getty Images

А относно раздялата той споделя: "Няма нищо лошо. Това е съгласуван развод. Просто финализират някои неща."

Шумър и Фишър сключиха брак през 2018 г., а романтичната им връзка започва година преди това. Те имат син на име Джийн, който се роди през май 2019 г.

Бившата двойка за последно се появи заедно на официално събитие през юни, на премиерата на документалния филм "Room To Move" на филмовия фестивал Tribeca през 2025 г.